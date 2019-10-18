FIFA 20 'Ultimate Scream' Etkinliği Hakkında Tüm Bilinenler

EA Sports’un senelik olarak gerçekleştirdiği Cadılar Bayramı etkinliği, bu sene FIFA 20’de de gerçekleştirilecek. Peki FIFA Ultimate Scream adıyla gerçekleştirilen bu etkinlik neler getirecek?

FIFA 20’nin Ultimate Scream etkinliğine artık çok az bir zaman kaldı ve biz de EA’in Cadılar Bayramı etkinliğiyle ilgili oyuncuların bilmesi gerekenleri sıraladık. Siz de bir FIFA oyuncusuysanız ve evinizde takılmayı seviyorsanız bu etkinliğe göz gezdirebilirsiniz. Peki nedir bu FIFA Ultimate Scream? FIFA’nın yıllık olarak düzenlediği bu etkinlik, 18 Ekim’de başlıyor. EA, FIFA 20’de 21 adet Ultimate Scream kartı yayınlıyor. Bu kartlardaki oyuncuların belirli özellikleri yükseltilmiş oluyor.

Bunun haricinde girebileceğiniz farklı aktiviteler de bulunuyor ancak henüz bu bilgi doğrulanmış değil. Genellikle özel Takım Kurma Mücadeleleri (Squad Building Challenges) bulunuyor fakat bu özelliğin yer alıp almayacağını öğrenmek için bekleyip görmemiz gerekiyor.

FIFA 20 Ultimate Scream kart tahminleri:

Ultimate Scream’i haftalık gerçekleştirilen FUT etkinliklerinde yer alacak futbolcularda olduğu gibi tahmin etmek mümkün değil. FUT’ta geçtiğimiz hafta iyi performans gösteren futbolcular yer alırken Scream kartları için böyle bir şey söylemek imkânsız. Dolayısıyla hangi kartların yer alacağı bilinmiyor ancak çok kısa bir süre içerisinde oyuncuların açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Ultimate Scream’de yer alan oyuncu kartlarıysa şöyleydi:

Mario Mandzukic

Sergio Busquets

Diego Costa

Marco Verratti

Pepe

Mario Balotelli

Bas Dost

Emil Forsberg

Xherdan Shaqiri

Hakan Calhanoglu

Javier Mascherano

Marouane Fellaini

Salomon Kalou

Rafinha

Troy Deeney

Martin Caceres

Omar Abdulrahman

Guillermo Ochoa

Tyrone Mings

Ethan Ampadu

Jason Denayer

Sizin FIFA Ultimate Scream’den beklentileriniz neler? Sizce bu sene hangi oyuncu kartları FIFA Ultimate Scream’de yer alır? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.