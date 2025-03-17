Bilime Göre Filler, Tıpkı İnsanlar Gibi Birbirlerine İsim Veriyor ve Sesleniyor! Peki Bunu Nasıl Yapıyorlar?

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Fillerin de tıpkı insanlar gibi birbirlerine isim verdiklerini ve bu isimlerle birbirlerine seslendiklerini biliyor muydunuz? Bu, insan dışındaki hayvanlar arasında nadir görülen bir yetenek. Yani başka hiçbir hayvanda yok.

İyi hoş fakat filler bunu nasıl başarıyor? Birbirlerine isimleri hangi şekilde veriyorlar?

Gelin, açıklayalım.

Colorado Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalara göre filler, bazı filler için eşi benzeri olmayan çağrılar kullanıyor.

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Bu çağrılar, seslenilmek ve iletişime geçilmek istenen fili tanımlayan ipuçları içeriyor. Ayrıca bunlar tekrar edildiğinde hedeflenen filler, olumlu tepkiler vererek çağrıyı tanıdıklarını ve ayırt edebildiklerini gösteren hareketler yapıyor.

Buna karşılık diğer filler ise gelen çağrıları duyunca benzer tepkiler vermiyorlar. İşte bu durum da fillerin, belirli filleri tanıyıp ayırt edebildiğine ve onları çağırmak için veya onlara seslenmek için isim benzeri sesler kullandıklarına işaret ediyor.

Kenya’nın 2 farklı ulusal parkında, 1986-2022 yılları arasında kaydedilen fil çağrıları da aynı sonuca işaret ediyor.

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Araştırma ekibi, çağrıları bir miktar daraltmalarına yardımcı olmak için bir yapay zekâ algoritması kullanıyor. Bu teknoloji ile 469 farklı çağrı tespit ediliyor. Bunlardan 101’i çağrı yapan, 117’si ise çağrı alan fillere ait.

Ayrıca bu fil çağrılarında her zaman isimler kullanılmıyor. Fakat kullanıldığında da genellikle yetişkin fillerin daha genç fillerle, çok uzak mesafelerden konuştuğu dikkati çekiyor. 

Yine bir fil, onun arkadaşının veya aile üyesinin ismi söylendiğinde, olumlu ve enerjik bir biçimde tepki veriyor. Bu sesleri duyduğu için de istemsizce konuşan kişiye doğru hareket ediyor. 

Özetle filler, birbirlerinin seslerini tanıyor. Üstelik bu sesler de isimlere benziyor. Kim bilir, belki de yakında fillerle iletişim kurabiliriz!

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