Sirkler, karşıdan bakıldığında eğlence mekânları olarak gözükse de aslında arka planlarında büyük trajediler yatıyor. Tyke isimli bir fil de sirklerde insanları eğlendirmesi için eğitilen ve bu uğurda hayatını kaybeden hayvanlardan biri.

Tyke’in hikâyesi, şüphesiz yürekleri burkacak ve sirke giderken defalarca düşünmenizi, hatta bir daha gitmemenizi sağlayacak türden.

Gelin, detaylara bakalım.

Tyke isimli filin Afrika’da normal bir hayatı vardı.

Ancak henüz küçük yaşlardayken ailesinden ve Afrika’dan koparılarak sirklerde gösteri yapması için eğitilmeye başlandı. Özgürlüğüne oldukça düşkün olduğunu hareketlerinden belli eden Tyke, kolayca söz dinlemediği için zaman zaman şiddete maruz bırakıldı.

Bu fil, 1993’te bir sirk performansı sırasında kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Birkaç ay sonra yine aynı davranışları sergilese de özgürlüğüne kavuşmasına izin verilmedi.

Bir yıl sonrasında bir başka gösteriye çıkan 20 yaşındaki Tyke, birdenbire öfkelenmeye başlayarak seyircilerin gözü önünde birden hırçınlaştı.

Eğitmenleri Tyke’i sakinleştirmeye çalışsa da onun öfkesi bir türlü dinmiyordu. Şaşırtıcı bir şekilde beklenmedik bir hareketiyle eğitmeninin ağır yaralanmasına sebep oldu.

Sonrasında sirk alanından çıkarak sokaklarda koşmaya başladı. Karşısına çıkan arabalara büyük hasarlar verdi ve onu durdurmak isteyen insanlara saldırdı. En sonunda polis, Tyke’e ateş etmeye başladı. Açılan ateş sayısı 86’ydı.

Tyke, çeşitli zorluklarla eğitilen hayvanların âdeta sesi olmuştu. O dönem Tyke’in bulunduğu sirkteki 16 file el kondu ve onun gösterdiği direniş, toplumsal değişimleri de beraberinde getirdi.

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