Ücretsiz Final Fantasy VII Remake Dinamik PS4 Temaları

Final Fantasy VII Remake sonunda PlayStation 4 için çıktı ve beraberinde bazı hediyeler de getirdi. Square Enix, oyunun iki dinamik PS4 temasını kullanıcılara ücretsiz olarak sunuyor.

Nihayet beklenen gün geldi ve Final Fantasy VII Remake, PlayStation 4 oyuncuları için bugün itibarıyla yayınlandı. Geliştirici Square Enix, yenilenerek geri dönen klasik oyun için kullanıcılara iki adet dinamik PS4 temasını ücretsiz olarak sundu.

PS4 kullanıcılarının Final Fantasy VII Remake temalarını indirebilmeleri için bazı ön koşullar var. Normal temayı alabilmek için 11 Mayıs'tan önce oyunun demosunu oynamış olmanız gerekiyor. Diğer dinamik tema ise sadece PlayStation Plus üyelerine özel olarak ücretsiz veriliyor.

Final Fantasy VII Remake Teması

Final Fantasy VII Remake demosunu oynayarak alabileceğiniz normal tema, güneşin doğuşunu izleyen karakterlerin çarpıcı bir görselini içeriyor. PS Plus üyelerine özel Cloud teması ise Midgar'dan karanlık bir manzaranın yanı sıra oyunun ana kahramanı Cloud Strife'nin Shinra binasına baktığı bir sahneyi içeriyor. Her iki tema da hafif animasyonlara, kendi simgelerine ve kendi müziklerine sahip.

Final Fantasy VII Remake Cloud Teması

Eğer ön koşulları sağlıyorsanız, Final Fantasy VII Remake'in bu iki dinamik PS4 temasını PlayStation Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Temalar oyunun sanat tarzını seven hayranların ana ekranlarına fantastik bir görünüm sunuyor. Final Fantasy VII Remake heyecanını yeni temalarınızla konsolunuzda daha yoğun olarak yaşayabilirsiniz.

Dinamik PS4 temalarını PlayStation Store'dan aratarak veya oyunun mağaza sayfasındaki Temalar kısmından indirerek PS4 konsolunuza kurabilirsiniz.