Final Fantasy VIII Remastered iOS ve Android İçin Yayınlandı

Final Fantasy VIII Remastered, mobil oyunseverlere PC kalitesinde bir RPG deneyimi sunmak üzere iOS ve Android için yayınlandı. Oyunun mobil sürümünün PC sürümünden iki kattan fazla pahalı olması, oyunseverlerin tepkisini çekmesi muhtemel.

Japon oyun devi Square Enix, RPG türünün en popüler serilerinden Final Fantasy’nin en yeni mobil oyunu olarak karşımıza çıkan Final Fantasy VIII Remastered'ı hem iOS hem de Android için lansmana özel indirimli(!) fiyatıyla yayınladı.

Aslına bakacak olursak Final Fantasy VIII Remastered, ilk olarak Eylül 2019’da PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC için yayınlanmıştı. Oyunseverlere yepyeni grafiklerin yanı sıra yeni oyun içi içerikler de sunan Final Fantasy VIII Remastered, artık mobil oyuncuların da beğenisine sunulmuş durumda.

Final Fantasy VIII Remastered'ın mobil sürümü, PC sürümünden yüzde 113 pahalı

Her şeyden önce; Final Fantasy VIII Remastered'ın yaklaşık 2,6 GB boyutunda bir indirme gerçekleştireceğini belirtelim. Bu nedenle oyunu indirmeye başlamadan önce Wi-Fi ağına bağlandığınızdan emin olmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca oyun verilerini buluta kaydetme ve kontrolcü desteği de önümüzdeki dönemde yayınlanacak.

Final Fantasy VIII Remastered, iPhone’lar için iOS 13 ve üzeri, Android telefonlar için ise Android 6 ve üzeri sürümü zorunlu kılıyor. Peki Square Enix, Final Fantasy VIII Remastered’ın mobil sürümü her iki platformda da lansmana özel 159,99 TL’lik bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Oyunun PC sürümünün dahi indirimsiz fiyatının 75 TL olduğunu düşünürsek mobil sürümün oldukça pahalı olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır.