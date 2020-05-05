Mozilla, popüler internet tarayıcısı Firefox'un yeni sürümünü yayınladı. Firefox 76, şifre yönetimi ve Zoom iyileştirmeleriyle geldi.

Mozilla; Windows, Linux ve macOS gibi desteklenen tüm masaüstü platformları için Firefox 76'yı yayınladı. Güncelleme; yeni Firefox Lockwise şifre yönetimi desteği, Zoom düzeltmeleri ve birkaç yeni özelliği içeriyor.

Mevcut tüm kullanıcıların otomatik olarak bu sürüme geçebilmesi gerektiğini de belirtelim. Bu arada Mozilla'ya göre Firefox'un yaklaşık 250 milyon aktif kullanıcısı var. Bu da Mozilla'yı geliştiricilerin dikkate alması için önemli bir platform hâline getiriyor.

Firefox 76, iki önemli güncellemeyle geldi:

Mozilla, bu yıl Firefox'a 4 haftada bir güncelleme getirmeye başladı. Bu süre daha önce 6 ila 8 hafta arasında değişiyordu. Koronavirüs salgınının öncesinde de Firefox personeli ve katkıda bulunanlar uzaktan çalışıyordu. Yeni güncelleme, uzaktan test edildi ve zaman dilimleri arasında iş birliği yapıldı.

Program takvimi değişmeden kalırken Mozilla, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilecek veya hükûmet ve sağlık hizmetleri internet sitelerini sekteye uğratabilecek değişikliklerden kaçınmak için yol haritasını uygulamaya koydu. Şirket, ayrıca video konferans sorunlarını çözmeyi de taahhüt ediyor.

Firefox Lockwise ve Zoom aramaları için güncelleme:

Firefox tarayıcısının şifre yöneticisi Firefox Lockwise, güncellemeyle birlikte 'daha akıllı' hâle geldi. Cihazınızı herhangi biriyle paylaşmanız durumunda Firefox 76'daki Lockwise artık kayıtlı şifrelerinizi koruyabilme özelliğine sahip. 'Girişler ve Şifreler' sayfanızdan bir şifre görüntülemeye veya kopyalamaya çalıştığınızda, cihazınızın hesap şifresini girmeniz isteniyor.

Koronavirüs salgını döneminde internet kullanımının artmasına bağlı olarak görüntülü arama programlarının kullanımında da ciddi oranda artış yaşanıyor. Zoom da o uygulamalardan biri konumunda. Durumun farkında olan Mozilla, Firefox 76 güncellemesiyle insanların Zoom aramalarına söz konusu programı indirmeden tarayıcı üzerinden katılabilmesini sağlıyor.