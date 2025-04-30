Bir dönemlerin efsanesi olarak bilinen Flappy Bird'ün yeni bir sürümü, Epic Games Store üzerinden Android telefonlar için yayımlandı. Oyun, yeniden bağımlılık yaratacak gibi görünüyor.

Flappy Bird'ü hatırlarsınız değil mi? Evet, bundan 10 yıl kadar önce yayımlanan ve o dönemlerde acayip bir furya yakalayan, oynayanları hem bağımlı hâle getiren hem de sinir krizleri geçirilmesine neden olan o oyundan bahsediyoruz.

Şimdi sizlere, Flappy Bird ile ilgili önemli bir gelişmeden bahsedeceğiz. Bu ikonik oyun, yıllar sonra geri döndü. Epic Games Store'un Android sürümüne eklenen oyun, 10 yıl öncesinin bağımlılığını geri getirecek gibi görünüyor.

İşte yeniden yayımlanan Flappy Bird için yayımlanan fragman:

"Flappy Bird Publishing" ismiyle Epic Games Store uygulamasına eklenen oyun, orijinal versiyona sadık kalmaya devam edecek. Ancak burada önemli bir husus var. Yenilenen Flappy Bird, yıl boyunca güncellemeler alacak ve bu güncellemelerle yeni senaryolar, karakterler ve temalara kavuşacak.

Bu arada; Flappy Bird Publishing'in bu oyunun gerçek yaratıcısı olan Dong Nguyen ile hiçbir ilgisi olmadığını söyleyelim. Nguyen, oyunu yayımladıktan kısa bir süre sonra yaşananlara daha fazla dayanamamış, oyunun kaynak kodlarını tamamen silmişti. Yaptığımız kontrollerde, oyunun yaratıcısının Flappy Bird Publishing ile ilgili herhangi bir şey söylemediğini görüyoruz.