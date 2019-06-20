2020 Model Mustang Shelby GT500, 760 Beygir Gücüyle Gelecek

Ford'un bu yaz satışa çıkması beklenen aracı Mustang Shelby 500'e dair kilit özellikler açıklandı.

Bu yaz döneminde asfaltları eritmeye başlayacak 2020 Mustang Shelby GT500 için son hazırlıkları gerçekleştirmekte olan Ford, aracın 760 beygir gücü ve 847 Nm tork üreteceğini açıkladı.

Motor kısmında GT350’nin 5.2 litrelik V8 motorunu kullanan GT500, gücünü bir kompresör yardımıyla artıracak ve 7 ileri çift kavramalı bir şanzımana sahip olacak.

Ford, performans konusunda aracının 400 metreyi 11 saniyenin altında tamamladığını ve aracın en yüksek hızının 289,6 km/s olarak belirlendiğini belirtti. Aracın 0-100 km/sa süresi ise şu an için gizemini koruyor.

Her araba tutkununun araçtan beklediği ses aynı olmadığı için araçta dört farklı egzoz modu bulunuyor. Bu modlar, yumuşak modların yanı sıra agresif seçenekleri de içerisinde barındırıyor. Egzoz modlarının yanı sıra kabindeki gürültü önleme sistemi sayesinde alınan sesler çok daha hoş şekilde geliyor.

Tüm bu motor ve egzoz özelliklerinin yanı sıra Ford mühendislerinin GT500'ün aerodinamiklerine de büyük bir özen gösterdiğini belirtelim. Yenilenen ön panel, güç aktarım soğutma kapasitesini %50 oranında artırıyor. Bunun yanı sıra opsiyonel karbon fiber paketinde bulunan daha geniş kanat, araç son hızda giderken araca ekstra 227 kilogramlık bir bastırma kuvveti uyguluyor.

2020 model Shelby GT 500 bu yaz satışa çıkacak olsa da Ford herhangi bir fiyattan söz etmedi. GT 350’nin 60.235 dolarlık (345.500 TL) fiyatı göz önünde bulundurulduğunda GT500’ün daha pahalı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.