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Ford Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar, İndirimler ve Kredi Fırsatları

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Ford, Ekim 2026 döneminde farklı model ve motor seçenekleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. İşte Ford'un Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Ford Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar, İndirimler ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Ford, Ekim 2026 döneminde sıfır araç satın almak isteyenlere farklı segmentlerde sunduğu model seçenekleriyle alternatifler sunuyor.

Yeni araç alacaklar için liste fiyatları kadar dönemsel kampanyalar, kredi seçenekleri ve indirim fırsatları da merak konusu. Peki Ford Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Ford modellerinde kampanya var? İşte Ford Ekim 2026 güncel sıfır araç fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Ford Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, Güncel Kampanyalar, İndirimler ve Kredi Fırsatları
Ford Capri

Ford Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Ford Capri

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Capri 3.211.600 TL -
Explorer 2.322.000 TL -
Puma Gen-E 3.088.800 TL -
Kuga 2.591.400 TL -
Puma 2.171.100 TL -

Ford Puma, Puma Gen-E ve Kuga: %4 Takas Avantajı

Ford Puma, tamamen elektrikli Puma Gen-E ve Kuga modellerinde eski aracını Ford yetkili satıcılarına takas için getiren müşterilere %4 takas avantajı sunuluyor. Takasa verilen aracın Ford Transit Courier veya Ford Tourneo Courier olması durumunda ise ek %2 avantaj uygulanıyor.

Ford Explorer'de %4, Courier'de %6 Takas Avantajı

Ford Explorer’ın elektrikli versiyonunda da eski aracını takasa veren müşterilere %4 avantaj sunuluyor. Takasa verilen aracın Transit Courier veya Tourneo Courier olması hâlinde bu oran %6’ya çıkıyor.

Ford Capri: Takas Avantajı ve %3 Test Sürüşü İndirimi

Ford Capri’de eski aracını takasa veren müşteriler %4 takas avantajından yararlanabiliyor. Takasa verilen araç Transit Courier veya Tourneo Courier ise avantaj %6’ya yükseliyor.

Capri için ayrıca test sürüşü kampanyası da bulunuyor. Test sürüşü formunu doldurup sıfır kilometre Capri ile test sürüşü yapan müşterilere, Ford Store bayilerinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %3 indirim uygulanıyor.

Kampanyalar 7-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir.

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Araba Ford

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