Ford, Ekim 2026 döneminde sıfır araç satın almak isteyenlere farklı segmentlerde sunduğu model seçenekleriyle alternatifler sunuyor.
Yeni araç alacaklar için liste fiyatları kadar dönemsel kampanyalar, kredi seçenekleri ve indirim fırsatları da merak konusu. Peki Ford Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Ford modellerinde kampanya var? İşte Ford Ekim 2026 güncel sıfır araç fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...
İçerikten Görseller
Ford Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|Capri
|3.211.600 TL
|-
|Explorer
|2.322.000 TL
|-
|Puma Gen-E
|3.088.800 TL
|-
|Kuga
|2.591.400 TL
|-
|Puma
|2.171.100 TL
|-
Ford Puma, Puma Gen-E ve Kuga: %4 Takas Avantajı
Ford Puma, tamamen elektrikli Puma Gen-E ve Kuga modellerinde eski aracını Ford yetkili satıcılarına takas için getiren müşterilere %4 takas avantajı sunuluyor. Takasa verilen aracın Ford Transit Courier veya Ford Tourneo Courier olması durumunda ise ek %2 avantaj uygulanıyor.
Ford Explorer'de %4, Courier'de %6 Takas Avantajı
Ford Explorer’ın elektrikli versiyonunda da eski aracını takasa veren müşterilere %4 avantaj sunuluyor. Takasa verilen aracın Transit Courier veya Tourneo Courier olması hâlinde bu oran %6’ya çıkıyor.
Ford Capri: Takas Avantajı ve %3 Test Sürüşü İndirimi
Ford Capri’de eski aracını takasa veren müşteriler %4 takas avantajından yararlanabiliyor. Takasa verilen araç Transit Courier veya Tourneo Courier ise avantaj %6’ya yükseliyor.
Capri için ayrıca test sürüşü kampanyası da bulunuyor. Test sürüşü formunu doldurup sıfır kilometre Capri ile test sürüşü yapan müşterilere, Ford Store bayilerinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %3 indirim uygulanıyor.
Kampanyalar 7-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerlidir.