Ford, Yeni Bir Ford GT Aracının Tanıtım Görselini Yayınladı

Ford, bugün yeni bir Ford GT aracına dair gizemli bir görsel yayınladı.

Ford, Ford GT hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir görsel yayınladı. Kanatlı bir GT modelinin lenslere baktığı görsel, nefes kesici bir aracın gelişini de onayladı.

Normalde ortaya çıkan tanıtımlarda aldığımız bilgilere oranla çok daha kısıtlı bilgiye ulaşabildiğimiz isimsiz GT ile ilgili öğrendiğimiz tek bilgi, aracın nerede çıkacağıyla ilgili oldu.

Ford Blue Oval’da yayınlanan bir yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Ford, 4 Temmuz 2019 tarihinde, Goodwood Hız Festivali'nde özel bir Ford GT süper araba duyurusu yapacak.”

Başteknisyen Larry Holt’un getireceği Multimatic’in de tanıtılacağı etkinlik, İngiltere’de gerçekleşecek.

Şu an için elimizde bundan fazlası olmadığı için yalnızca Ford’un paylaştığı fotoğraf üzerinden yorum yapabiliyoruz ve fotoğrafı incelediğimizde devasa bir kanat olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda tavan havalandırmasının da göründüğü araç, Ford GT’lerin normalde sahip olmadığı bir tasarımla gelecek gibi görünüyor.

Görüntüler aracılığıyla maalesef bu kadarını söyleyebilsek de Ford’un daha yarış odaklı bir araç üzerine çalıştığını söyleyebiliriz. Şu an daha fazla bilgi edinmek için 4 Temmuz’a kadar beklememiz gerekiyor.