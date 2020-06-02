Fortnite'ın Yeni Sezonunda 'Sel' Teması Olabilir

Fortnite, önümüzdeki günlerde 2. Bölüm: 2. Sezon'u tamamlayarak 3. Sezon'a geçecek. Yeni sezonun teması hakkındaki iddiaların da ardı arkası kesilmiyor ancak şu anda sel teması kesin gibi gözüküyor. Oyunun logosunun değişmesi, iddiayı oldukça güçlü kıldı.

Bir süredir oyun sektörünü domine etmeyi başaran Fortnite, yeni sezonuna hazırlanıyor. 2. Bölüm: 2. Sezon'un yakında son bulacağı oyunda, her sezon olduğu gibi yeni değişikliklere gidilecek. Fortnite, henüz bu değişimleri resmi olarak açıklamamış olsa da ortada birçok söylenti bulunuyor. Oyun hakkında daha önce sızdırdıklarıyla bilinen bir hesap, bugün paylaştığı güçlü bir iddiayla oyuncuları heyecanlandırdı.

Bilindiği üzere Fortnite'ın geliştiricileri, güncellemelerde küçük oyunlara başvurmayı seviyor. Yeni güncelleme hakkında küçük ipuçlarını haritaya yerleştirmeyi ihmal etmeyen geliştiriciler, en son helikopter pistleriyle Choppas'ın gelişine işaret etmişlerdi. Şimdi de oyunda ortaya çıkan gizemli su birikintilerinin, sular altında kalmış yeni haritayı temsil ettiği yönünde bir iddia ortaya çıktı.

Fortnite'ın logosu değişti:

Oyuncuların bir süredir karşılaştığı gizemli su birikintileri, su altında yüzme animasyonlarının yayınlanması ve son olarak da oyunun logosunun değişmesi, sel altında kalmış harita iddiasını oldukça güçlü kılıyor. PlayStation Store'da kullanılan yeni logoda, haritayı tamamen sular altında kalmış şekilde görüyoruz. Tüm bunlar göz önüne alınırsa iddianın doğru olmasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.

Değiştirilmiş yeni logo, Fortnite hakkındaki sızıntıları ve iddiaları paylaşan 'Fortnite: Battle Royale Leaks' adlı Twitter hesabı tarafından yayınlandı. Hesap, "2. Bölüm: 3. Sezon'da kullanılan oyun simgesindeki ada, Block Party Short'ta kullanılan aynısı" diyerek iddianın doğruluğuna dikkat çekti.

Fortnite, geçtiğimiz sezonu oldukça yoğun geçirerek oyuncuları bir hayli memnun etmişti. Konserler, film fragmanları gibi etkinliklere imza atan Fortnite'ın yeni sezonda izleyeceği yol da merak konusu. Bilindiği üzere yeni sezon 2 kez ertelenmişti ve son olarak 11 Haziran tarihinde karar kılınmıştı. Bu tarihi bekleyerek Fortnite'ın yeni sezonuna hep birlikte şahit olacağız.