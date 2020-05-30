Fortnite'tan Yeni Bir Görünüm Twitter'da Ortaya Çıktı

Çıkış tarihi Epic Games tarafından ikinci kez ertelen Fortnite'dan yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Twitter'da yayınlanan oyuna ait yeni bir dış görünüm, oyunseverleri şaşırtmışa benziyor.

Fortnite’tan yeni bir görünüm ortaya çıktı ve bu PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve mobil kullanıcıların kafasını karıştırdı. Oyunun yeni sezonu ve onun lansmanından önce veri madencileri tarafından sızıntılar olması artık normal karşılanıyor. Bu sızıntı dalgasına bu sefer şifrelenmiş yeni bir görünüm de dahil oldu. Ancak şifrelenmiş olduğundan dolayı dış görünümün neye benzediğini bilen henüz yok, sadece dış hatlar biraz görülebiliyor. Ancak kullanıcıları şaşırtan ne sızıntı olmuş olması ne de oyunun yeni bir dış görünüme sahip olması. Garip olan dış görünümün ana hatlarının kimseye mantıklı gelmemesi.

Tweette görüldüğü üzere yeni dış görünümün çok garip bir şekli var. Aslında, iki varyantlı tek bir görünümü öneren iki farklı görünüme benziyor. Eğer durum böyleyse, arka plandaki görünümün neden ön taraftaki görünümden çok farklı bir şekle sahip olduğu belli değil.

Durum ne olursa olsun, kullanıcılar bu yeni görünümün ne için olduğunu anlayamadı. Diğer merak edilen konu ise; neden şifreli? Çünkü görünümler genellikle şifrelenmez, bu da kullanıcılara bu gizemli görünümün bir önemi olduğunu düşündürtüyor.

Şu ana kadarki en popüler teori, bunun bir Black Manta görünümü olduğu. Önceki sızıntılar sayesinde yeni bir su haritası temasıyla birlikte Aquaman görünümünün geleceği biliniyordu.

Son yıllarda oyun sektörüne damga vurmayı başaran Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, sezonlar oluşturarak oyunun daha çekişmeli ve eğlenceli bir hâle gelmesine olanak tanıyor. Ancak yeni sezonun çıkmasını heyecanla bekleyen oyuncular, bir süre daha beklemeye devam edecekmiş gibi görünüyor çünkü yeni sezonun çıkış tarihi ikinci defa ertelendi.

Yeni sezonun çıkmasına az bir zaman kala Fortnite'tan oyuncuları üzecek haber geldi. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre 2. Bölüm 3. Sezon, 11 Haziran'da oyuncularla buluşacak. Epic Games, 2. bölümde birçok erteleme yapmak zorunda kaldı. Bu ertelemeleri gelenek hâline getiren Epic Games, nisan ayının ortalarında yeni sezonun 30 Nisan ile 4 Haziran arasında başlayacağını belirtmişti.