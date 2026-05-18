Forza Horizon 6, Daha Çıkmadan Rekor Kırdı!

15 Mayıs’tan beri Premium sürüm alanlar için erken erişimde olan Forza Horizon 6, daha tam piyasaya sürülmeden oyuncu rekoru kırdı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Son günlerde korsana sızmasıyla gündeme gelen Forza Horizon 6, bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri konumundaydı. Playground imzalı oyun, 19 Mayıs 2026 tarihinde çıkacaktı. Premium sürüm ile sunulan erken erişim ise 15 Mayıs 2026 itibarıyla başlamıştı.

Gelen haberler, daha erken erişim aşamasında olmasına ve geniş çapta piyasaya sürülmemesine rağmen Forza Horizon 6’nın şimdiden büyük ilgi gördüğünü ve rekorlar kırdığını gösterdi.

Şimdiden serinin eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı

Forza Horizon 6 oyunu, 17 Mayıs Pazar günü 181.775 adet eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Bu da onu tüm Forza Horizon serisinin şimdiye kadar en yüksek oyuncu sayısına ulaşan yapımı yaptı. Daha önceki rekor 81.096 ile Forza Horizon 5’ti. Yani yeni oyun, onun 2 katından da fazla oyuncuyla rekoru kırdı.

Burada önemli olan şey daha oyunun geniş çapta piyasaya sürülmemesi. Sadece Premium sürümlülerin bu rekoru kırması gerçekten etkileyici. Premium’un ülkemizde 83,99 dolara satıldığını belirtelim. 19 Mayıs’ta tüm dünyada herkes için çıktığında rekorun daha da yükseldiğini görebiliriz.

