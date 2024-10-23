Foursquare, popülaritesini kaybeden City Guides uygulamasını 15 Aralık 2024’te kapatma kararı aldı.

Foursquare, uzun süredir popülaritesini kaybetmiş olan City Guides uygulamasını kapatma kararı aldı. Şirket, kapanacağı tarihi duyurdu ve odak noktasını konum paylaşımı üzerine kurulu Swarm'a yönlendireceğini açıkladı.

Foursquare’ın kurucusu Dennis Crowley, uygulamanın kapanışının kullanıcılar için önemli verilerin kaybolmasına yol açacağını ifade etti.

Foursquare’ın 100 milyon dolarlık geliri City Guides'ın kapanmasını durduramadı

2014 yılında keşif ve araştırma ile arkadaşlar arası konum paylaşımına yönelik iki ayrı hizmete ayrılan City Guides, kullanıcıların mekanlarda statü alabilmek için birbirleriyle yarıştığı bir dönem yaşamıştı. Ancak diğer sosyal medya platformlarının yükselişiyle bu uygulamanın kullanımı azalmaya başladı.

Foursquare halen 100 milyon dolardan fazla gelir elde etmesine rağmen City Guides uygulamasını kapatacağını bildirdi. Uygulamayı 15 Aralık 2024’te kapatma kararı aldı. City Guides uygulamasının kapanması, hem kurucu hem de kullanıcılar için derin bir anlam taşıyor.

Crowley ise gelecekte Swarm uygulamasına yönelik yeni gelişmeleri merakla beklediğini dile getirirken Swarm’ın bu süreçte daha fazla ön plana çıkması ve yeni özelliklerle güçlenmesi bekleniyor.