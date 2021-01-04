Fransa, 27 Aralık'ta başlanan Covid-19 aşı kampanyasında 1 haftada sadece 450 kişiye aşı yapabildi. Sürecin son derece yavaş işlemesi sosyal medyada alay konusu olurken, Fransız hükümeti bu süreci hızlandırmak için 35 kişiyi görevlendirdi.

Fransa, koronavirüs aşı uygulamasında en geride kalan ülkelerden birisi oldu. 27 Aralık tarihinde aşı uygulamasına başlayan Fransa, 1 haftada sadece 450 kişiye aşı yapabildi. Sürecin bu denli yavaş işlemesi, sosyal medyada alay konusu olurken, Fransız sağlık uzmanları sistemi sert bir dille eleştirmeye başladı.

Hükümet, alay konusu olan bu süreci hızlandırmak için 35 kişiyi görevlendirdi. Bu kişiler, sağlık çalışanları başta olmaz üzere öncelikli gruplarda kimlerin aşı olacağına karar verecekler.

Fransa, aşı uygulamasına başlayan ülkeler arasında en son sırada

Ourworldindata adlı bir web sitesi, Covid-19 aşılarıyla ilgili detaylı bilgileri güncel bir şekilde paylaşıyor. Bu web sitede yer alan bilgilere göre Fransa, aşı uygulamasına başlayan ülkeler arasında en son sırada yer alıyor. Bunun sebebi olarak ise ülkede 1 haftada sadece 450 kişiye aşı uygulanması olarak görülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yavaş işleyen süreçten rahatsız olduğunu dile getirerek, aşı uygulanacak kişileri seçilmesi üzerine 35 kişinin görevlendirildiğini belirtti. Bütün ülkeyi etkileyen bir durumun sadece 35 kişiye kalacak olması, hem Fransız vatandaşlarını hem de sağlık uzmanlarını son derece sinirlendirdi. Karar, Twitter’da uzun bir süre tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar, Twitter üzerinden hem mizahi hem de eleştirel paylaşımlarda bulundu; "Bu süreç bir Bollywood filmi kadar yavaş." "Fransa, virüsü gözünde büyütmediğini gösteriyor." "Bundan sonra ülkedeki her şey bu 35 kişiye sorulacak." "Milli Eğitim Programını da bu 35 kişi yönlendirsin." "Nükleer santralin kurulması için 35 Fransız seçildi."

Ocak ayında hedef 1 milyon kişiydi

Başbakan Jean Castex, Ocak ayında 1 milyon kişiye aşı uygulanacağını söylemişti. Ancak 1 haftada bu kadar az kişinin aşılanması üzerine hükümet eleştiri yağmuruna tutuldu. Hükümet sözcüsü Gabriel Attal, yoğun eleştiriler üzerine yeni bir açıklamada bulundu. Fransa’nın diğer ülkelere göre farklı bir yol izlediğini belirten Attal, 6 ay sürecek aşı kampanyasının ilk hafta üzerinden değerlendirilmesinin son derece yanlış olduğunu dile getirdi.