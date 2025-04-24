Unreal Engine 5 ile geliştirilen Frostpunk 1886. duyuruldu. Merakla beklenen oyunun çıkış tarihi açıklandı.

Frostpunk 1886 resmen duyuruldu. Frostpunk 1886, 2027’de oyuncularla buluşacak. Geliştirici ekip, bu sürümün yeni içerikler ve sistemlerle donatıldığını açıkladı.

11 bit Studios, popüler şehir kurma ve hayatta kalma oyunu Frostpunk'ın yeniden ele alınan sürümünü duyurdu. Frostpunk 1886 olarak isimlendirilen bu yeni oyun, Unreal Engine 5 ile geliştirildi. Oyuna yeni mekanikler ve “Amaç” adı verilen bambaşka bir ilerleme sistemi de eklenmiş durumda.

Frostpunk 1886 yolda

Frostpunk 1886’nın 2027’de çıkacağı açıklandı. Oyunun mod desteğiyle geleceğini de paylaşan geliştirici ekip, Unreal Engine teknolojisi sayesinde oyunu daha esnek ve geliştirilebilir bir yapıya kavuşturduklarını payşaştı. Açıklamalara bakılırsa ilerleyen dönemde yeni ek paketlerin gelmesi de gündemde.

Oyuna eklenecek yeni mekaniklerin, Frostpunk evrenini yakından tanıyan oyuncular için bile farklı bir deneyim sunacağını stüdyo net bir şekilde açıkladı. Aynı zamanda bu projeyle birlikte artık kendi oyunlarını daha sık geliştirmeyi hedeflediklerini de paylaştı. Frostpunk 1886 hakkında yeni bilgilerin önümüzdeki dönemde duyurulacağı da gelen bilgiler arasında.