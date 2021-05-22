Samsung Galaxy F42 5G, Çevrimiçi Ortamda Görüntülendi

Samsung, Galaxy F52 5G modelini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Uygun fiyata 5G deneyimi sunacak olan telefonun haberini aldıktan sonra F ailesinin bir diğer üyesi F42 5G, Wi-Fi Alliance sitesinde görüldü.

Samsung tarafından 2021 yılında görmeyi beklediğimiz birden fazla ürün var. Galaxy Watch 4, Z Fold ve Z Flip 3 gibi ürünlerin tanıtımını beklerken Galaxy F ailesinin yeni üyesi F42 5G ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan haberimizde, Samsung’un yeni akıllı telefonu F52 5G’den bahsetmiştik. Üstünden çok geçmeden F serisinin bir diğer üyesi F42 5G, Wi-Fi Alliance adlı sitede görüldü. F52’nin bir alt versiyonu olarak görebileceğimiz akıllı telefon, henüz tanıtılmamış olsa da cihaza dair birçok detay ortaya çıktı.

Galaxy F42 5G

Sertifikasını görmüş olduğumuz ve 2,4 ile 5 GHz bağlantıları desteklemesi beklenen Galaxy F42 hakkında sabit özellikler henüz paylaşılmadı. Yine de bu telefonun tamamen yeni özellikler sunmayacağı, daha önceki modellerden M42 5G ile aynı yolda ilerleyeceği konusunda hemfikiriz. Buradan yola çıkarak cihazın özellikleri hakkında tahminlerde bulunabiliriz.

Galaxy F42 5G, bahsettiğimiz M42 5G ile aynı yolu izlerse bizleri; gücünü Snapdragon 750G işlemciden alacak, 6,6 inç HD+ Super Amoled ekrana sahip bir akıllı telefon bekliyor olacak. Bunun yanında 5.000 mAh kapasiteli bataryası 15 W değeriyle şarj olacak telefon, bir de ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olabilir.

Android 11 ile çıkması beklenen Galaxy F42 5G, One UI 3.1 arayüzünü kullanacak. Kameralara gelirsek ön taraf için çentiğe gömülü 20 MP'lik bir kamera tahmin edilirken arka taraftaysa 48 MP değerindeki ana kameraya 8 MP değerindeki geniş açılı kamera, 5 MP değerindeki makro kamerası ve 5 MP değerindeki derinlik kamerasının eşlik etmesi bekleniyor.