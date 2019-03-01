Galaxy S10'un Dinamik AMOLED Ekranının Özellikleri

Samsung'un en son amiral gemisi telefonu Galaxy S10 serisinin ekranı olan Dinamik AMOLED panel birçok yeni özelliği de beraberinde getirdi.

Samsung’un Galaxy S10 serisi, birçok yönüyle şirketin ilklerini gerçekleştirdi ancak bu ilklerden en önemlisi yeni Dinamik AMOLED ekran teknolojisi. İlk olarak Infinity-O özelliği dikkatleri çekse de ekranın birçok önemli özelliği bulunuyor.

Ekranın özelliklere genel olarak bakarsak parlaklık seviyesi bir üst seviyeye çıkarılırken kontrast oranı da 2.000.000:1 derinliğine ulaşıyor.

Güçlü renkler

Ekran, kullanıcılarına filmler gibi yüksek kalitedeki içerikler için harika bir yeniden renk üretimi sağlıyor. Samsung’un yeni ekranı şu anki jenerasyonlar için DCI-P3 desteği sunuyor ancak bu sefer renk yoğunluğunda da %100 oranına sahip. Şirket bunu başarabilmek için OLED ekranlardaki organik materyallerde değişikliğe gitti.

Ayrıca yeni OLED materyalleri güç tüketimi konusunda da geliştirilmiş durumda. Bu özellik, büyüyen ekranlarla birlikte daha da önemli hale gelen batarya ömrüne katkıda bulunacak. Özellikle şirketin 6,7 inçlik bir ekrana sahip olan Galaxy S10 5G telefonu düşünüldüğünde batarya ömrünün fazlasıyla önemli olduğu görülebiliyor.

Tüm bunlara ek olarak HDR10+ ton haritalamasını da destekliyor ki bu sayede daha fazla renk doğruluğu sağlanabiliyor.

Daha az mavi ışık

Göz yorgunluğu giderek daha önemli hâl almaya başlıyor ve Samsung’un bu konuda da söyleyeceği bazı şeyler var. Şirket yeni Dinamik AMOLED’iyle birlikte Comfort Display teknolojisini getiriyor ve mavi ışığı azaltıyor.

Şirket, bunu yapabilmek için ekranın en yüksek mavi ışık dalga uzunluğunu 450 mm’den 465 mm’ye taşıdı. Bu da ekranı tehlikeli bölge kabul edilen 415 – 455 mm aralığından çıkarıyor. Mavi ışık emisyonu, Galaxy S8 ve S9’larda yüzde 11,8’e düşmüşken Galaxy S10’da yüzde 6,9’a düşmüş durumda.

Ayrıca Galaxy S10’da mavi ışık filtreleme seçeneği olan bir yazılım da bulunuyor. Bu seçenek aktifleştirildiğinde ekrandaki mavi ışığın %99’u ortadan kalkıyor. Bu, özellikle gece kullanımlarında büyük bir fark yaratıyor.

Samsung’un mobil cihazlardaki en iyi ekranı

Samsung’un Galaxy serisi telefonları her zaman ekran teknolojisi konusunda dönemin yüksek teknolojisine sahip olmuştur. Bu trend Galaxy S10 ile de devam ediyor. Dinamik AMOLED ekran da şirketin şu ana kadar ürettiği en iyi ekran konumunda bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak ultrasonik parmak izi okuyucusu, ortam ışığı sensörü ve yakınlık sensörü gibi özellikleri de Dinamik AMOLED ekranın altında bulunuyor.