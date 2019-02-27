Xiaomi Mi 9, LG G8 ThinQ ve Galaxy S10e Karşılaştırması

Xiaomi Mi 9, LG G8 ThinQ ve Samsung Galaxy S10e'yi her yönden karşılaştırarak detayları sizlerle paylaşacağımız haberimize hoş geldiniz.

Şubat ayı; Xiaomi, Samsung ve LG için büyük önem taşıyordu. Bu üç şirket, 2019'un ikinci yarısı için en önemli amiral gemilerini birkaç gün önce resmen tanıttı. Xiaomi, uygun fiyatlı bir amiral gemisi piyasaya sürdü: Mi 9. LG ve Samsung, uygun fiyatlı telefonlar da dahil olmak üzere amiral gemisi telefonlarını da tanıttı. Bu yazımızda Xiaomi Mi 9 ile bir karşılaştırma yapabilmeniz için Samsung ve LG'nin uygun fiyatlı modellerine göz atıyoruz.

Ekran

Bu 3 cihaz arasında en büyük çentiğe sahip olmasına rağmen LG G8 ThinQ, en gelişmiş ekrana sahip. Bu üçlüden Quad HD+ panele sahip tek telefon LG G8 ThinQ. Yüzde 100 DCI-P3 kapsama alanına sahip olan ekran, mükemmel renk için HDR10'i ve Dolby Vision'ı destekliyor. Samsung Galaxy S10e, Dinamik AMOLED ekranı ve HDR10 teknolojisi ile LG'den hemen sonra geliyor. Ancak 5,8 inç ile bu telefonlardan daha küçük bir ekrana sahip olduğunu unutmamak gerekiyor.

Donanım

Galaxy S10e Avrupa versiyonu hariç tüm telefonlar, Snapdragon 855 yonga seti ile birlikte geliyor. Depolama alanı noktasında G8 ThinQ, 128 GB'lık depolama alanına sahip ancak hafızası 512 GB'a kadar arttırılabiliyor. Mi 9 ise 64 ve 128 GB'lık iki farklı modeli olmasına rağmen hafıza kartı desteği sunmuyor. Samsung Galaxy S10e ise 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı sunan iki seçeneğe sahip. Depolama alanı hafıza kartı ile 512 GB'a kadar arttırılabiliyor.

Kamera

Xiaomi Mi 9, 48 MP + 16 MP + 12 MP, f/1,8, f/2,2 ve f/2,2 değerlerine sahip üç kamera ile gelirken, 20 MP f/2,0 değerlerine sahip selfie kamerasını bünyesinde barındırıyor. LG G8 ThinQ, 12 MP + 16 MP + 12 MP, f/1,5, f/1,9 ve f/2,4 değerleriyle birlikte gelen yine üç kameraya sahip. Ön kamera noktasında ise iki 8 MP kamerası olan G8 ThinQ, TOF sensöre ve f/1,7 diyafram açıklığına sahip. Son olarak Galaxy S10e, OIS, Laser AF özelliklerine sahip 12 MP, f/1.5-2.4 ve 16 MP, f/2.2 değerine sahip iki kamerayla birlikte geliyor. Selfie kamera ise 10 MP ve f/2,2 değerine sahip.

Batarya

LG G8 ThinQ, bu üçlü arasında en büyük bataryaya sahip cihaz. Samsung Galaxy S10e ise en küçük bataryayı bünyesinde barındırıyor. Xiaomi Mi 9 ortada görünüyor ancak Full HD+ ekranı ile iyi bir yazılım optimizasyonu varsa batarya karşılaştırmasının kazananı olabilir.

Fiyat

Samsung Galaxy S10e, 749 dolarlık etiket fiyatına sahipken, Xiaomi Mi 9 halihazırda küresel pazarda sadece 512 dolar karşılığında ön sipariş edilebiliyor. LG G8 ThinQ'nun fiyatını ise henüz bilinmiyor.