Samsung Galaxy S21 FE'nin İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy S21 ailesine dahil etmeye hazırlandığı en yeni üyesi olan Galaxy S21 FE'den ilk görüntüler gelmeye başladı. OnLeaks tarafından paylaşılan görüntüler, telefonda en azından tasarım anlamında büyük bir değişiklik olmayacağını gösteriyor.

Samsung geçtiğimiz aylarda en yeni amiral gemisi serisi Galaxy S21'i tanıtmıştı. Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra modelleri ile karşımıza çıkan serinin üç modeli de büyük beğeni toplamış, gözler teknoloji devinden gelecek yeni akıllı telefonlara çevrilmişti.

Bu süreçte en büyük merak konusu, Galaxy S20 serisinde olduğu gibi bir FE modelinin gelip gelmeyeceğiydi. Serinin bütçe dostu modeli olarak karşımıza çıkan Galaxy S20 FE'nin elde ettiği büyük başarıdan sonra iddialar Samsung'un Galaxy S21 için de bütçe dostu bir model ile geleceği yönündeydi. Henüz hakkında çok fazla detaya sahip olmasak da, Galaxy S21 FE'ye ait ilk render görüntüleri ortaya çıkmaya başladı.

Tasarım olarak 'neredeyse' S21'in aynısı:

Yaptığı sızıntılarla bu konuda güvenilir bir kaynak olduğunu pek çok kez kantılayan OnLeaks tarafından paylaşılan görüntülerde Galaxy S21 FE, tasarım olarak neredeyse S21 ile aynı görünüyor. Ancak özellikle arka tarafta kamera tasarımı noktasında bazı farklılıklar olduğunu görüyoruz. Galaxy S21'deki kamera çıkıntısı parlak metal çerçevenin bir uzantısı olarak karşımıza çıkarken, S21 FE'de ise kamera çıkıntısı doğrudan arka kapağın bir parçası gibi görünüyor.

Galaxy S21 FE'nin S21'den tek farkı bu da değil. Telefon aynı zamanda S21'den daha büyük boyutta olacak; 4 mm daha uzun, 3,3 mm daha geniş. Ancak iki telefonun da aynı kalınlıkta olacağı söyleniyor.

Telefonun teknik detaylarına yönelik olarak henüz elimizde herhangi bir bilgi yok ancak daha büyük olacak bu yeni modelin 6.4 inç'lik bir ekran ile geleceği düşünülüyor. Kamera noktasında da tasarımda yine üçlü kamera kurulumu görsek de bütçe dostu olarak gelecek olan bu modelin daha düşük kalitede lensler ile gelmesi bekleniyor.