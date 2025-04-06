Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, iddialara göre S Pen yuvası olmadan gelecek.

Samsung'un efsaneleşen dijital kalemi S Pen, Galaxy S26 Ultra ile birlikte yuvasını kaybedebilir.

Son gelen bilgilere göre Güney Koreli teknoloji devi, telefona yer vereceği daha büyük bir pil için alan açmak adına S Pen'in yuvasını kaldırmayı planlıyor.

Samsung daha büyük pile yer vermek istiyor

Galaxy S25 Ultra’nın da dâhil olduğu son birkaç Ultra modelinde pil kapasitesi 5000mAh seviyesinde kalmıştı. Kullanıcılar daha uzun pil ömrü talep ettiğinden Samsung da radikal adımlar atmaya karar vermiş durumda.

Sızan bilgilere göre şirket, Galaxy S26 Ultra’da 5500mAh’lik bir pil, hatta Silikon-Karbon teknolojisine geçilirse 7000mAh'lik dev bir pil için yer açmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda S Pen’in telefona dâhili yuvası tarihe karışabilir.

Peki S Pen ne olacak?

Samsung’un, Apple’ın iPad Pro’da Apple Pencil için kullandığı gibi mıknatıs destekli bir çözüme başvurabileceği konuşuluyor. Galaxy S26 Ultra’nın düz kenarları, kalemin telefonun yan tarafına mıknatısla tutturulmasına olanak sağlayabilir.

Tasarım değişiklikleri bununla da sınırlı değil. Aynı sızıntı kaynağı, Galaxy S26 Ultra'nın ön kamerada ekran altı teknolojiyi tercih etmeyeceğini ancak daha ince çerçevelerle geleceğini belirtiyor.

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