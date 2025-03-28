Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra hakkında ortaya çıkan ilk söylentiler, özellikle kamera sistemine dair büyük beklentiler yaratmıştı ancak bu beklentiler suya düşebilir.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S26 Ultra'nın çift 200MP kamera ile geleceği iddia edilmişti ve Samsung'un pazarlama kampanyalarını da bunun üzerinden yürüteceği iddia ediliyordu ancak bugün ortaya çıkan bir sızıntı, telefonun Galaxy S25 Ultra gibi yalnızca tek 200MP ana kamera ile geleceğini gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra işlemci engeline takılacak

Aktarılan bilgilere göre Samsung’un bu tercihi tamamen işlemciden kaynaklanıyor. Şirket, Galaxy S26 Ultra'da kullanmak üzere Snapdragon 8 Elite Gen 2 üzerinden testler yürütüyor ve bu işlemcinin en fazla 320MP kamera desteği sunduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla önceki nesle kıyasla büyük bir donanım sıçraması olmadan çift 200MP kamera gibi iddialı bir kamera yapılandırması pek mümkün görünmüyor.

Peki Galaxy S26 Ultra’nın kamera sistemi neler sunacak?

Samsung’un değişken diyafram teknolojisini geri getireceği ve bu sayede farklı ışık koşullarında daha üstün çekim performansı sunmayı hedeflediği söyleniyor. Ayrıca S Pen’in Bluetooth işlevselliği de geri dönebilir.

Bunun dışında telefon genel hatları itibarıyla yapay zekâ özelliklerine ve Galaxy S25 Ultra'nın eksikliklerine odaklanacak.