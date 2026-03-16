Galaxy Z Wide Fold Özellikleri Sızdı: Galaxy Z Fold 7'nin Tahtını Elinden Alabilecek mi?

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Samsung Galaxy Z Wide Fold hakkında önemli sızıntılar ortaya çıktı.

Henüz resmî olarak duyurulmayan bu modelin, özellikle Apple’ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone’a doğrudan rakip olması bekleniyor ancak ortaya çıkan bilgiler, cihazın büyük yeniliklerden ziyade daha sınırlı geliştirmelerle geleceğini gösteriyor.

Tablet benzeri geniş ekran deneyimi

Sızan bilgilere göre Galaxy Z Wide Fold, açıldığında 7,6 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bu boyut, Samsung Galaxy Z Fold 7’nin yaklaşık 8 inçlik ekranından biraz daha küçük olsa da “genişe katlanan” tasarımı sayesinde farklı bir kullanım deneyimi sunacak.

Telefon açıldığında neredeyse tablet benzeri bir görünüm sağlayarak kullanıcıya geniş bir çalışma alanı sunmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Apple’ın katlanabilir iPhone için planladığı iPad benzeri kullanım deneyimi ile oldukça benzer.

İşlemcisi de güçlü olacak

Cihazın işlemci tarafında iki farklı ihtimal konuşuluyor:

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (muhtemelen Samsung Galaxy S26 Ultra ile aynı)

Samsung Exynos 2600 (2 nm üretim sürecine sahip yeni nesil çip)

Hangi işlemcinin kullanılacağı henüz kesinleşmiş değil ama her iki işlemci de alanında en güçlü işlemciler.

Pil kapasitesi de artıyor

Pil tarafında ise küçük bir artış söz konusu.

Galaxy Z Fold 7 : 4.400 mAh

: 4.400 mAh Galaxy Z Wide Fold: yaklaşık 4.800 mAh

Samsung’un çift hücreli batarya kullanacağı belirtilse de kapasitenin 5.000 mAh sınırını aşmayacağı söyleniyor. Bu değer, Samsung Galaxy Z TriFold’un 5.600 mAh piline kıyasla bir tık düşük. Yine de cihazın gün boyu kullanım sunabilecek bir pil performansına sahip olması bekleniyor.

