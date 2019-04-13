Game of Thrones'ta Tahta Kimin Geçeceğini Söyleyen Algoritma

Münih Teknik Üniversitesi öğrencileri, Game of Thrones'ta uğruna kanlar dökülen Demir Taht'a kimin oturacağını tahmin eden bir algoritma geliştirdi.

Dün yaptığımız haberi hatırlayacak olursanız, bir grup Enformatik öğrencisi Münih Teknik Üniversitesi'nde bir algoritma geliştirmiş ve bunu Game of Thrones'ta kimin öleceğini ve kimin yaşayacağını belirlemek için kullanmıştı. Şimdi de aynı grup benzer bir algoritmayı, Demir Taht'a kimin oturacağını bulmak için kullandı.

Algoritmanın sonucuna göre Demir Taht'a oturan isim 'Targaryen Hanesi'nden İsminin Birincisi, Büyük Çöl Deniz'in Khaleesi'si, Ejderhaların Annesi, Zincir Kıran Daenerys Fırtınadoğan' olacak.

Algoritmanın çalışma mantığı ise aslında oldukça basit. Daha önce hesaplanmış olan ölüm-kalım oranları kullanılarak bir sonuç elde ediliyor. Sekizinci sezon öncesinde Danenerys'in hayatta kalma şansı yüzde 99 iken, Lannister Hanesi'nden Tyrion Lannister'ın hayatta kalma şansı ise yüzde 97 olarak bulunuyor. En sevilen karakterlerden biri olan Jon Snow'un hayatta kalma şansı ise yüzde 88.

Çalışmanın ortaya çıkış şekli ise oldukça sade. Münih Teknik Üniversitesi enformatik öğrencileri, aldıkları programlama dersinden öğrendiklerini kullanarak sevdikleri dizi Game of Thrones üzerinde bir uygulama yapmayı istemişler. İki sene önce de farklı bir algoritmayla Jon Snow'un yeniden dirileceğini doğru tahmin etmişti. Tahta kimin oturup oturmayacağını tahmin edebilecekler mi sorusunun cevabını ise yeni sezonla birlikte öğreneceğiz.