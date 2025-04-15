Xbox'ın popüler oyun kütüphanesi Game Pass'e Nisan ayının geri kalanında eklenecek ve çıkarılacak oyunlar belli oldu.
Game Pass'e gelecek oyunlar bu ay birçok oyun severi sevindirecek cinsten. Dünyanın en çok satan oyunlarından GTA 5 bugünden itibaren Game Pass kütüphanesine katılırken, ona aynı zamanda Call of Duty: Modern Warfare 2 de eşlik edecek.
Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
- GTA 5 - Bugün
- Neon White - 16 Nisan
- SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game - 16 Nisan
- Crime Scene Cleaner - 17 Nisan
- Tempopo - 17 Nisan
- Clair Obscur: Expedition 33 - 24 Nisan
- Towerborne - 29 Nisan
- Far Cry 4 - 30 Nisan
- Anno 1800 - 1 Mayıs
- Call of Duty: Modern Warfare 2 - 1 Mayıs
- Dredge - 6 Mayıs
30 Nisan'da Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar
- Have a Nice Death
- Kona II Brume
- Sniper Elite 5
- The Last Case of Benedict Fox
- Thirsty Suitors
- The Rewinder
Peki siz bu ay Game Pass'te hangi oyunu oynayacaksınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.