En popüler oyun abonelik hizmeti Game Pass'e Nisan ayının geri kalanında eklenecek oyunlar duyuruldu.

Xbox'ın popüler oyun kütüphanesi Game Pass'e Nisan ayının geri kalanında eklenecek ve çıkarılacak oyunlar belli oldu.

Game Pass'e gelecek oyunlar bu ay birçok oyun severi sevindirecek cinsten. Dünyanın en çok satan oyunlarından GTA 5 bugünden itibaren Game Pass kütüphanesine katılırken, ona aynı zamanda Call of Duty: Modern Warfare 2 de eşlik edecek.

Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

GTA 5 - Bugün

Neon White - 16 Nisan

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game - 16 Nisan

Crime Scene Cleaner - 17 Nisan

Tempopo - 17 Nisan

Clair Obscur: Expedition 33 - 24 Nisan

Towerborne - 29 Nisan

Far Cry 4 - 30 Nisan

Anno 1800 - 1 Mayıs

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 1 Mayıs

Dredge - 6 Mayıs

30 Nisan'da Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar

Have a Nice Death

Kona II Brume

Sniper Elite 5

The Last Case of Benedict Fox

Thirsty Suitors

The Rewinder

Peki siz bu ay Game Pass'te hangi oyunu oynayacaksınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.