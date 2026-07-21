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Gamescom 2026 Bu Yıl Rekora Koşuyor: Dünyanın En Büyük Oyun Etkinliğinde Rekor Talep!

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Dünyanın en büyük oyun etkinliği Gamescom, bu yıl önceki yıllara kıyasla çok daha büyük ve çok daha kalabalık olacak.

Gamescom 2026 Bu Yıl Rekora Koşuyor: Dünyanın En Büyük Oyun Etkinliğinde Rekor Talep!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun sektörünün en büyük etkinliği Gamescom, bu yıl hiç olmadığı kadar büyük ve kalabalık olacak.

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Köln’de düzenlenecek dev organizasyon için ayrılan tüm fuar alanları şimdiden tamamen dolduğu açıklandı. Talebin bu kadar tavan yapması üzerine organizatörler, şimdiden 2027 için alanı büyütme planları yapmaya başladı bile.

İçerikten Görseller

Gamescom 2026 Bu Yıl Rekora Koşuyor: Dünyanın En Büyük Oyun Etkinliğinde Rekor Talep!
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Gamescom 2026'da hangi markalar yer alacak?

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Konami, Ubisoft, Xbox, Nintendo, Capcom, SEGA ve Tencent gibi devlerin yanına Embark Studios, Level Infinite ve NC gibi güçlü markalar da eklendi. Yani bu yıl salonda yürürken her köşede devasa bir sürprizle karşılaşmak mümkün.

Heyecan elbette sadece fuar alanıyla sınırlı değil. Geoff Keighley’nin sunumuyla gerçekleşecek efsanevi Opening Night Live gecesi, 25 Ağustos akşamı milyonları ekrana kilitleyecek. Sektörden ilk kez duyurulacak bomba haberler, dünya prömiyerleri ve heyecanla beklenen sürprizler canlı yayında ardı ardına patlayacak. Bağımsız oyun severler ise bu yıl IGN ortaklığıyla vites artıran awesome indies şovuna doyacak.

Bu yılki Gamescom, 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Biz de Webtekno olarak orada olacağız.

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