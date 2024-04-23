Bir zamanlar yediden yetmişe herkesin üstünde görmeye alışık olduğumuz Gap, 70’lerde hızla yükselerek giyim sektöründe yerini sağlamlaştırmıştı. Daha sonra adının karıştığı skandallar, markayı yavaş yavaş dibe çekti.

1969'da Doris ve Don adlı çiftin San Francisco'nun renkli sokaklarında, bir kot pantolon arayışıyla başladı her şey. Bu arayış sadece gardıroplarını değil, perakende dünyasını da şekillendirecek bir hikâyeye dönüştü.

Fisher çiftinin oluşturduğu Gap, zamanla sadece bir moda markasından çok daha fazlasını temsil etmeye başladı. Kelimenin gerçek anlamıyla “boşluktan” doğan (Gap, İngilizce’de “boşluk” anlamına geliyor.) ve zaman içinde yükselip bazı skandallar yüzünden düşen bir markanın, GAP'in hikâyesi...

Her şey, Don Fisher'ın kendine uygun bir kot pantolon arayışıyla başladı.

Doris ve Don Fisher

1969 yılında Doris ve Don Fisher tarafından San Francisco’da kurulan Amerikan markası, mütevazı bir hipster mağazasından 1990’ların vazgeçilmez markasına dönüştü.

Fisher ailesinin Gap’i kurma amacı ise Don’ın kendisine uygun bir kot pantolon bulmasını sağlamaktı. Çift, Ocean Avenue’da ilk mağazalarını açarken 60.000 dolardan fazla para topladılar ve kuşak farkına atıfta bulunmak için “Gap (Boşluk)” adını tercih ettiler.

Gap, gençlerin boşluğunu tamamladı.

O dönemlerde gençlerin farklı tarzlara yönelmesi yeni yeni başlamıştı. Gap, bundan faydalanarak gençlik pazarına oynamaya karar verdi. İlk Gap mağazası, Levi’s pantolonlar satıyordu fakat 1970’li yıllarda markanın popülaritesi patladı ve 80’lerin sonuna kadar geliri ile marka değerini katlaya katlaya devam etti.

Gençler için kıyafetler sadece sade ve havalı değildi, aynı zamanda uygun fiyatlıydı. Diğer markalar sezon değiştikçe trend değiştirirken Gap, çizgisini bozmadan aynı sadelikte devam ediyordu. Naomi Campbell gibi ünlü mankenlerin reklam yüzü olması, markayı iyice yukarı tırmandırmıştı.

Gap’in kötü çalışma koşullarına ilişkin ortaya çıkan raporlar, işleri değiştirdi.

Soldaki pankart: 2006 yılından beri, önlenebilir fabrika yangınlarında 600 işçi öldü.

Sağdaki pankart: Gap: Tişört başına 10 dolar fazla ödeyerek hayat kurtarabilirsin.

2006 senesinde, Gap’in fabrikalarındaki işçilerin kötü çalışma koşullarına ilişkin raporların gün yüzüne çıkmasının yanı sıra ürünlerinde kullandıkları hayvan yünü/derisi, hayvan hakları savunucularını harekete geçirdi. Böylece Gap, bir dizi işçi hakları protestosu ile hayvan hakları aktivistlerinin hedefi oldu. 1990’larda koruduğu kült statüsünü, 2000’li yıllarda kaybetmeye başladı.

Hassas Görsel

Seneler boyunca, nostalji parçalar çıkarmak gibi türlü türlü yeniden canlanma girişimlerine rağmen hiçbir zaman eskisi gibi yükselemedi ve gözden düşmeye devam etti. Reklamlarda kullanılan yüzleri, yeni nesil gençler tanımıyordu bile.

Çöküş dönemi başladı...

2019 yılına geldiğimizde şirket, 1 milyar dolar kaybetti ve %43’lük bir düşüş meydana geldi. Tüm bunlara rağmen Gap, özellikle ABD perakende pazarında hâlâ yerini korumaya devam ediyor. 2020 yılında, "Yeezy Gap" adlı yeni bir giyim serisi için Kanye West ile 10 yıllık bir iş birliği imzaladı.

2023 yılından beri ise şirketin CEO'su, Mattel'in yöneticisi Richard Dickson. Şirket, İngiltere ve İrlanda’daki tüm mağazalarını kademeli olarak kapatıyor olsa da mirası devam edecek gibi görünüyor.

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