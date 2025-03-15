Garena Delta Force’un mobil sürümü 21 Nisan’da Android ve iOS için çıkıyor. Oyun, taktiksel FPS deneyimi ve geniş özelleştirme seçenekleri sunuyor.

Garena, taktik nişancı oyunu Delta Force’un mobil sürümünü duyurdu. Android ve iOS platformları için geliştirilen oyun, 21 Nisan’da erişime açılacak.

Mobil cihazlara uyarlanan Garena Delta Force, taktiksel savaş deneyimini ön plana çıkarıyor. Oyun, gerçekçi askeri envanter ve geniş özelleştirme seçenekleri sunuyor.

Dev savaşlar ve tahliye görevleriyle aksiyon başlıyor

Oyuncular, savaş alanında kara, hava ve deniz araçlarını kullanarak mücadele edebilecek. Bunun yanı sıra, farklı oyun modlarıyla stratejik görevler tamamlamak mümkün olacak. Oyun, iki farklı mod ile geliyor. Savaş Modu, 24’e 24 oyuncunun yer aldığı büyük ölçekli savaşlar sunarken Operasyonlar Modu, oyuncuların belirlenen görevleri tamamlamaya çalıştığı bir tahliye nişancı modu olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda sınırsız yükleme (loadout) özelleştirme seçenekleri ve 360° savaş alanı deneyimi de oyunun dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Delta Force, PC ve mobil platformlarda ücretsiz olarak oynanabilecek. Serinin en yeni oyunu olarak duyurulan yapım resmi web sitesi üzerinden PC için de indirilebilecek.