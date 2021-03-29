Tenet Games tarafından Gaziantep OSB Teknokent’te geliştirilen “Get Rich! 3D”, katıldığı yarışmada dereceye girerek Play Store'da yayınlandı. Oyun, 5 milyon barajını geçerek 15 ülkede en çok indirilenler arasına girdi.

Yerli mobil oyunların başarılarını dünya çapında gün geçtikçe artırdığı su götürmez bir gerçek. Kendini yurt dışında da ispatlamayı başaran yerli mobil oyunlar arasına şimdi Tenet Games tarafından geliştirilen “Get Rich! 3D” de katıldı.

Gaziantep OSB Teknokent’te faaliyet gösteren Tenet Games’in geliştirdiği ve Supersonic Superstars yarışmasında ikinci olarak 75 bin dolarlık gümüş ödüle layık görülen “Get Rich! 3D”, 3 ay gibi kısa bir sürede 5 milyon indirme barajını aşmış durumda.

Google Play Store’da “Supersonic Superstars” yarışmasının arkasındaki İsrail merkezli bir oyun stüdyosu olan Supersonic Studios tarafından yayınlanan “Get Rich! 3D”, an itibarıyla 170 ülkede kullanıcılara ulaşmış durumda. Dahası oyun; başta Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri olmak üzere 15 ülkede en çok indirilen 5 oyun arasına girmiş durumda.

Kendisine 75 bin dolarlık ödül kazandıran oyun hakkında açıklamalarda bulunan Tenet Games’in kurucusu Murat Kul, uygulama marketlerinde simülasyon türündeki oyunların kolaylıkla üst sıralara yerleştiğini ifade ederken, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz dijital oyunlar konusunda yüksek bir potansiyele sahip. Bende oyun sektöründeki gelişmeleri ve trendler sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Simülasyon türünde oyun yapmaya karar verince, gördüğüm videoları gözden geçirmeye başladım. Çok fazla online finans uygulaması reklamına denk geldiğimi fark ettim ve bunun doğasında bir hyper casual oyun olduğuna tanık oldum. Kısa dönemde yeni bir oyun daha düşünüyorum.”

Bu arada Get Rich! 3D’yi siz de denemek isterseniz aşağıdaki bağlantıları kullanarak oyunu indirebilirsiniz.