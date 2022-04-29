GeForce Now, Apple kullanıcılarının yüzünü güldürecek yeni bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme ile GeForce Now artık M1 çiplerde yerel olarak desteklenecek.

Nvidia’nın masaüstü ve mobil platformlarda Windows tabanlı bilgisayar oyunlarını oynamayı sağlayan bulut oyun platformu GeForce Now yeni bir güncelleme aldı. Buna göre Nvidia, M1'e özgü bir Mac uygulaması içeren GeForce Now hizmeti için 2.0.40 güncellemesini yayımladı.

Üstelik güncelleme bununla da sınırlı kalmadı. 2.0.40 güncellemesinin yanı sıra GeForce Now, 14 yeni oyun daha ekleyerek kataloğunu daha da genişletti.

GeForce Now deneyimi, M1 tabanlı iOs cihazlarda artık daha keyifli olacak

GeForce Now’a bir süredir tıpkı çoğu M1 çipine özgü platform gibi web tarayıcısı üzerinden ulaşmak mümkündü; ancak GeForce Now uygulaması her zaman bu hizmetten yaralanmanın en iyi yolu olarak öne çıkmıştır. Yeni yayımlanan 2.0.40 güncellemesiyle ise Mac kullanıcılarının bu sorunu sonunda çözüme kavuşmuş oldu.

Konuya dair perşembe günü yaptığı açıklamada Nvidia, "Buluta yapılan en yeni güncelleme, GeForce NOW macOS uygulamasının Apple M1 yongasını yerel olarak desteklemesini sağlıyor. Bu güncelleme, daha düşük güç tüketimi, daha hızlı uygulama başlatma süreleri ve M1 tabanlı MacBook'larda, iMac'lerde ve Mac Mini'lerde genel olarak yükseltilmiş bir GeForce NOW deneyimi sağlıyor.” şeklinde kaydediyor.

Bu bahsetmiş olduğumuz Mac temelli değişikliklere ek olarak artık bir de GeForce Now uygulamasının Oyunlar menüsünün altında, oyun koleksiyonunuzu düzenlemenize katkı sağlayabilecek olan yeni bir ‘Tür’ satırı yer alıyor. Ayrıca, yalnızca makinenizde aldığınız verileri değil, sunucu tarafında FPS verilerini içeren gelişmiş bir Akış İstatistikleri Yerleşimi de bulunuyor. Bu yenilik ile düşük oyun performansınızın ağ bağlantınızdan mı yoksa gerçek oyundan mı kaynaklandığını daha kolay bir şekilde anlamak mümkün olabilir.

GeForce Now kütüphanesi büyüdü

Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz üzere Nvidia, platforma 14 yeni oyun da ekledi. GeForce Now üzerinden şimdi ulaşım sağlayabileceğin 14 yeni oyun şu şekilde:

Dune: Spice Wars

Holomento

Prehistoric Kingdom

Romans: Age of Caesar

Sea of Craft

Trigon: Space Story

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Conan Exiles

Crawl

Flashing Lights – Police, Firefighting, Emergency Services Simulator

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition

Jupiter Hell

Lost Ark

SOL CRESTA

Öte yandan GeForce Now’ın artık iOS cihazlarda da ulaşılabilir olması, teknik olarak Fortnite’ın da Safari üzerinden iPhone ve iPad’lere geri geldiği anlamına geliyor. Oyun, Epic Games ve Apple arasındaki bir husumet sebebiyle daha önce App Store’dan kaldırılmıştı.