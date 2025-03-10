Doğada öyle canlılar var ki yalnızca hayata tutunmakla kalmıyorlar. Bunun yanında bilim insanlarına ilham veriyor ve geleceğin teknolojilerinin şekillenmesine katkı sağlıyorlar. Peki nasıl? dediğinizi duyar gibiyiz.

Karada veya denizde yaşıyor oluşu fark etmeksizin, bazı canlıların sahip olduğu yetenekler veya onların vücut yapıları, bilim dünyasını bambaşka yerlere taşıyor.

Gelin, bunun nasıl olduğuna bakalım.

1. Elektrikli yılan balığı

Bu canlılar tam 860 volt gücünde elektrik üretebiliyor. Yani bir makineyi çalıştırabilecek kadar güçlü elektrik şoku yayabiliyorlar. Bilim insanları da elektrikli yılan balıklarının vücudundaki elektrik üreten hücrelerden ilham alarak, esnek piller ve suyla çalışan güç kaynakları geliştiriyorlar.

Yine bu canlıların elektrik üreten sistemleri inceleniyor ve daha verimli enerji depolama yöntemleri geliştiriliyor.

2. Peygamberdevesi karidesi

Bu canlının ismi pergamberdevesi karidesi olsa da aslında bir karides değil. Yengeç ve ıstakozlarla akraba. Üstelik 400 milyon yıldır bu dünyada. Bu canlının esas olayı ise görme yeteneğinde saklı.

Örneğin insanlar yeşil, kırmızı ve mavi renkleri algılayan üç renk kanalına sahip. Ancak bu canlıların tam tamına 12 renk kanalı var. Hatta polarize ve ultraviyole ışıkları bile görebiliyorlar.

İşte onların bu muhteşem görüş yeteneği, bilim insanlarına kanser tespitinde kullanılabilecek yeni teknolojiler geliştirme noktasında ilham kaynağı oluyor. Ek olarak uydular ve gelişmiş kamera sistemleri için de bizlere yeni fikirler sunuyorlar.

3. Köpek balığı

Bilim insanları, köpek balıklarının derisinden ilham alarak antibakteriyel malzemeler üretmeye başlıyor. Mesela hastanelerde kullanılan Sharklet Technologies isimli özel bir yüzey, bakterilerin yayılmasını %99 engelliyor.

Öte yandan bilim insanları uçaklar için, köpek balığı derisini taklit eden bir kaplama geliştiriyor. Böylece uçaklar hava direncini azaltarak yılda 4,48 milyon ton yakıt tasarrufu sağlayabilecek.

4. Geko

Geko ismiyle anılan bu küçük kertenkeleler, tırmanma yetenekleri ile tanınıyorlar. Onlar ayaklarındaki mikroskobik tüyler sayesinde hemen hemen her yüzeye yapışabiliyorlar. Bu yeteneklerini öylesine kusursuzca kullanıyorlar ki bilim insanları da onlardan ilham alarak güçlü yapıştırıcılar geliştiriyor.

Gekoların ayaklarındaki özel yapı sayesinde kimyasal maddeye ihtiyaç duymadan, kendi kendini temizleyebilen ve yapışkanlığını asla kaybetmeden güçlü yapıştırıcılar üretiliyor.

Yani eğer gekolar olmasaydı belki de yapışkan nanoteknolojisi hiç keşfedilmeyecekti diyebiliriz.

5. Örümcek

Örümceklerin ürettiği ipek, dayanıklılığı ve esnekliği ile dikkati çekiyor. Ayrıca örümcek ipeği; diş implantları, yapay tendonlar ve cerrahi dikişlerde kullanılabiliyor.

İnsan vücudu, yabancı maddelere karşı elbette hassas fakat örümcek ipeği, bağışıklık sistemine olumsuz etkileri olmayan bir yapıya sahip.

Ek olarak bilim insanları, örümcek ağlarını 3D yazıcılarda biyomürekkep olarak kullanmayı ve böylece doku mühendisliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

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