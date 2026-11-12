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Gerçek Hayatta Çekilmiş Bir Video, GTA 6'ya Taşındı: Gördüklerinize İnanamayacaksınız! [Video]

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Rockstar Games, geçen ay Miami'de yaptığı viral araba etkinliğini birebir oyun içine uyarladığı sürpriz GTA 6 oynanış görüntülerini paylaştı.

Gerçek Hayatta Çekilmiş Bir Video, GTA 6'ya Taşındı: Gördüklerinize İnanamayacaksınız! [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Rockstar Games, çıkmasına sadece bir hafta kalan GTA 6'dan yeni bir oynanış görüntüsünü alışılmadık bir yöntemle paylaştı.

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Stüdyonun geçtiğimiz ay gerçek hayatta gerçekleştirdiği viral tanıtım etkinliğini birebir oyun içine uyarlayan bu görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gerçek hayattaki görüntüler oyuna taşındı

Bugün erken saatlerde "Only in Dade" adlı Instagram hesabından yapılan bir paylaşım, dikkatleri üzerine çekti. Videoda bir kişinin Ocean Drive boyunca araba sürerken yol kenarına dizilmiş gösterişli araçları ve etrafta dolaşan insanları kayda aldığı görülüyor. Kaldırımdaki ikinci bir kişi ise aynı anları farklı bir açıdan kaydediyor. Görüntüler net bir kesinlik sunmasa da pek çok hayran, kaydı alan bu iki karakterin oyunun ana karakterleri Jason ve Lucia olduğunu düşünüyor.

Paylaşımın ilk anlarında oyuncular görüntülerin yapay zekâ üretimi veya sahte bir render çalışması olabileceğinden şüphelendi ancak Rockstar Games'in resmî Instagram hesabından bu videoyu beğenmesi ve kendi hikâyesinde yeniden paylaşması, görüntülerin gerçek oyun içi kayıtlar olduğunu büyük ölçüde doğruladı. Etkileşimleri konusunda son derece titiz ve planlı hareket eden stüdyonun, yaklaşan oyunuyla ilgili rastgele yapay zekâ videolarını beğenmeyeceği bariz bir gerçek.

Görüntüleri daha da ilgi çekici kılan detay ise videonun geçen ay gerçek hayatta çekilen bir görüntünün birebir kopyası olması. Rockstar, GTA 6'da yer alan otomobilleri gerçek dünyaya taşımak için West Coast Customs ile iş birliği yapmış ve ekim ayı boyunca bu araçları Miami sokaklarında sergilemişti. Sosyal medyada binlerce paylaşıma konu olan bu etkinlikteki bir anın, şimdi doğrudan GTA 6 motoruyla yeniden canlandırıldığı görülüyor. Videoda motorlu scooter kullanan kişiden araçların önünde fotoğraf çeken adama kadar gerçek videodaki tüm detayların oyuna aktarıldığı fark ediliyor.

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