Seneler önce bir filmde gördüğünüz repliği unutmuyor ama dün bir kitapta okuduğunuz bilgileri hatırlamakta zorlanıyorsanız, toplanın!

Kafamızın içindeki gereksiz bilgileri susturmanın bir yolunu vermeyeceğiz size ama neden önemli bilgiler yerine önemsizleri senelerce hafızamızda tuttuğumuzu açıklayacağız.

Sebebine geçmeden önce şu soruyu düşünmeye sizi teşvik ediyoruz: Beynimize gereğinden fazla yükleniyor olabilir miyiz?

Beynimiz sürekli olarak büyük miktarda bilgiye maruz kalır.

Günlük yaşamda karşılaştığımız pek çok bilgi gereksiz ya da ilgisiz olabilir, ancak beynimiz bunları ayırt etmekte her zaman o kadar da başarılı değil. Bu da bilişsel aşırı yüke neden olabiliyor ve bu durumda önemli bilgileri hatırlamak zorlaşabiliyor.

Ayrıca duygusal bağ kurulan bilgiler, daha kolay hatırlanabiliyor. Kişide bir travma, mutluluk, hüzün ya da benzeri bir duygu oluşturan bilgiler, insan beyninde senelerce yer ediyor.

Dikkatimizi dağıtabilecek birçok unsuru da es geçmemek gerek.

Sosyal medya, elektronik cihazlar ve sürekli akan bilgi akışı dikkatimizi sık sık bölebiliyor. Bu durum, önemli bilgileri öğrenme ve hatırlama kapasitemizi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca sık tekrarlanan bir bilgi, kolay kolay unutulmuyor. Saçma bir reklam müziği ya da asla izlememenize rağmen TikTok şarkıları gibi…

Gelelim stres ve anksiyeteye… Önemli bilgiler genelde baskı ve stresle birlikte geldiği için beyin, bu bilgileri depolamada sorun yaşayacaktır. Ama basit bir repliği ezberlerken aynı baskı altında olunmadığı için hafızaya kolaylıkla işlenir.

Ve hafızanın bağlama gücü…

Hafıza genellikle bağlama bağlıdır. Önemsiz bilginin öğrenildiği bağlam daha belirgin veya ilgi çekici ise, daha az uyarıcı bir ortamda öğrenilen önemli bilgilere göre daha kolay hatırlanabilir.

Ve tabii beyin, olağan dışı, mizahi veya şaşırtıcı bilgileri rutin veya beklenen bilgilerden daha iyi hatırlama eğiliminde olduğu için bu durum önemsiz detayların daha iyi hatırlanmasına yol açıyor.

Yani hafızanıza kazınan cringe şarkılardan, gereksiz repliklerden ya da saçma bilgilerden dolayı beyninize bu kadar yüklenmeyin…

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