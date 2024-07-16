Saat icat edildiğinde, saatin kaç olduğu nereden biliniyordu? İçinden çıkılmaz bir paradoks gibi görünen bu sorunun elbette bir cevabı var.

Saati icat eden kişi, saatin kaç olduğunu bilmeli herhalde değil mi? Peki ortada bir saat yoksa saatin kaç olduğuna nasıl karar verdi?

Bu sorunun cevabına ulaşmak için binlerce yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. Saatleri epey geriye sarıp milattan önceye doğru bir yolculuğa çıkalım.

Saatin icadı, çok eskiye dayanıyor.

Saat ilk defa MÖ 4000'lü yıllarda Mısır'da kullanılmaya başlandı. Mısırlılar, Güneş'in her gün belirli bir düzende doğup battığını keşfetmişti ve bundan yararlanarak güneş saatini icat etmişlerdi.

Yani zamanı bizim bugünkü ölçtüğümüz gibi ölçmüyorlardı. Güneş’in, gökyüzündeki hareketi ya da mevsimlerin değişimi gibi doğal örüntülere dayandırılmıştı. Orta Çağ’da saat biraz daha geliştirildiğinde ise Roma sistemi esas alınarak zaman 24 saate bölündü.

Günümüzdeki kavramlar daha sonra ortaya çıktı.

Saniye, dakika, saat gibi kavramlar daha sonra, daha gelişmiş cihazlar geliştirildiğinde ortaya çıktı. Yani saati icat edenler, ilk olarak doğal örüntülere, daha sonra zamanın nasıl bölüneceğine dair toplumsal kararlarda birleşerek saatin hangi zamana ait olduğuna karar vermişti.

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