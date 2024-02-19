Gibi'nin 5. Sezonundan İlk Fragman Geldi [Video]

Exxen'de yayımlanan popüler komedi dizisi Gibi'nin 5. sezonundan ilk fragman paylaşıldı.

İlk olarak 2021 yılında çıkış yapan ve Exxen üzerinden yayımlanan komedi dizisi Gibi, Türkiye’nin en çok sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Son olarak dördüncü sezonu çıkan dizinin yeni sezonunun geleceği de geçtiğimiz aylarda resmen duyurulmuştu.

Bugün ise yeni sezonu bekleyenlerin heyecanını iyice artıracak bir gelişme yaşandı. 5. sezondan ilk fragman geldi.

Gibi 5. sezon fragmanı

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Fragman, Gibi’nin ve Exxen’in resmî sosyal medya hesaplarından “Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış kardeşim, benimki de o hesap.” ifadeleriyle paylaşıldı. Çok bir şey anlaşılmayan fragmandan yeni sezonda karşılaşacağımız şeylere göz atabiliyoruz.

Gibi 5. sezon konusu ve oyuncu kadrosu

Feyyaz Yiğit’in hem senaristliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı Gibi’de, üç karakterin yaşadığı olayları izliyorduk. Aynı şekilde yeni sezonda da yine Yılmaz, İlkkan ve Ersoy’un maceralarına tanıklık edeceğiz.

Gibi’nin yeni sezonunda Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan’dan oluşan kemik kadroyu tekrar göreceğiz. Diğer oyuncular hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Gibi 5. sezon çıkış tarihi

Yine Exxen’de yayımlanacak Gibi’nin yeni sezonunun tam çıkış tarihi de henüz belli değil. Fragmanda “yakında” geleceği ifadeleri kullanılıyor.