ABD Uzay Kuvvetleri tarafından kullanılan gizemli uzay aracı X-37B tarafından çekilmiş bir fotoğraf paylaşıldı. Bu fotoğrafta Dünya, çok uzaklardan görülüyor.

ABD Uzay Kuvvetleri'nin belki de en gizli projelerinden bir tanesi olan Boeing X-37 (X-37B), dikkat çekici bir işe imza attı. Uzay aracının dahili kamerasıyla çekilen bir fotoğraf, kamuoyu ile resmen paylaşıldı.

ABD'nin X-37B projesi, gerçekten çok gizemli. Zira ABD'li yetkililer, bu uzay aracı ile ilgili çok az açıklama yapıyorlar. Esasında bir uçağa benzeyen uzay aracı, zaman zaman yörüngeye fırlatılıyor ve 908 güne kadar sürebilen görevler gerçekleştiriliyor. İşte paylaşılan görüntüde de yine bir görev sırasında çok uzaklardan Dünya'nın nasıl göründüğü yer alıyor.

İşte X-37B'nin çektiği Dünya fotoğrafı

ABD Uzay Kuvvetleri, konuyla ilgili açıklamasında bu fotoğrafın 2024 yılında çekildiğini belirtti. Görevle ilgili de bilgi paylaşan yetkililere göre X-37B, bu fotoğrafı çektiği görev kapsamında "aerodinamik frenleme" isimli bir sistemi test ediyordu. Bu sistem, uzay aracının çok düşük miktarda yakıt kullanarak yörünge değişikliği yapmasını sağlıyor. Bu arada; X-37B'nin en son 28 Aralık 2023’te uzaya fırlatıldığını ve o zamandan beri de uzayda olduğunu söyleyelim. Uzay aracı, sahip olduğu güneş panelleri ile uzayda bu kadar uzun süre kalabiliyor.

Pek çok kesim tarafından casusluk amaçlı kullanıldığı düşünülen X-37B'nin çalışmalarına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. ABD'li yetkililerden konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmesi hâlinde sizleri tekrardan bilgilendireceğiz.