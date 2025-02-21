Elon Musk, birden bire Uluslararası Uzay İstasyonu'nun hemen yok edilmesi gerektiğini ifade eden paylaşımlar yaptı. İstasyonun, 2030'da düşürülmesi planlanıyordu.

NASA, yaz aylarında Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) düşürmek için SpaceX ile anlaşma imzalamıştı. Bu kapsamda istasyonun, geliştirilecek özel bir Dragon kapsülü ile yok edilmesi planlanıyordu.

Şimdi ise konuya ilişkin SpaceX CEO’su Elon Musk’tan yeni açıklamalar geldi. Musk, durduk yere ISS’in hemen yok edilmesi gerektiğini söyledi.

“Amacına hizmet etti. Artık çok az faydası var. Hadi Mars’a gidelim.”

Musk, dün akşam saatlerinde X üzerinden yaptığı paylaşımda ISS’in mümkün olan en kısa sürede yörüngeden çıkarılması gerektiğini, artık pek işe yaramadığını belirtti. Mars’a gitmeye öncelik verilmesini de ekledi: “ISS’i yörünge dışına çıkarmak için hazırlıklara şimdi başlamalıyız. Amacına hizmet etti. Artık çok az faydası var. Hadi Mars’a gidelim.”

Devamında ise kendisine daha erken mi yok edilmesini istediği soruldu. Musk, buna “Karar Başkana ait ancak benim tavsiyem mümkün olan kısa sürede olması. 2 yıl sonrası önerim olabilir.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Musk’ın neden birden böyle bir şey istediği belli değil. NASA’nın normalde planı 2030 yılında ISS’i yörüngeden çıkarıp okyanusa düşürmekti. Milyarder girişimci, istasyona harcanın paranın gereksiz olduğunu ve Mars’a kullanmanın daha mantıklı olacağını düşünüyor olabilir. NASA’nın yıllık ISS için 3 milyar dolardan fazla bütçesi var.

Hükûmetin bir parçası olan ve Trump’a yakınlığıyla bilinen Elon Musk’tan böyle bir istek gelmesinin durumu karmaşıklaştıracağını söyleyebiliriz. NASA, uluslararası ortaklıklarıyla birlikte istasyonu 2030 taahhüdünü gerçeğe dönüştürmek istiyordu. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.