Gizli Mod, Google Chrome 75’te Daha Güvenli Hale Geliyor

Google Chrome’un son versiyonu olan 75’te, gizli mod artık gizli modda özel mod daha iyi çalışacak. Sistemde soruna yol açan bir hata giderildi.

Google’ın gizli modda dahi kullanıcıları takip ettiği iddia ediliyordu. Son çıkan Chrome güncellemesi bu ihtimali ortadan kaldırmış gibi gözükse de daha önce gerçekten de Google’ın gizli modda bile bilgi topluyor olabileceğini gösteriyor.

Chrome Versiyon 75 güncellemesi, tarayıcıya daha iyi gizlilik özellikleri getiriyor. Google ayrıca Chrome Mobile uygulamasında Lazy-loading ile yüklenme sürelerini de azaltacak. Bu yöntemde sadece gerekli bilgiler yüklenerek sayfaların yüklenme süreleri optimal hale getiriliyor.

Mobil aramalar, Google aramalarının yaklaşık %50’sini oluşturuyor. Bu da Google’ı mobil versiyonu optimize hale getirmeye zorluyor.

Gelen güncelleme ile birlikte gelen yeni Özel Mod’u kullanmak için ise gizli moddayken şu adımların takip edilmesi gerekiyor:

Son Google Canary güncellemesini yükleyin

Adres çubuğuna ‘chrome://flags’ yazın

‘Filesystem API in Incognito’ seçeneğini bulun ve aktif hale getirin.

Geçtiğimiz yıl phishing adı verilen saldırı türü oldukça yaygınlaşmıştı ve artık gizli bir internet deneyimini, bir tarayıcının başarısı için önemli hale getirmişti. Verilerin açığa çıkması, sadece kullanıcılara değil teknoloji firmalarına da ciddi zararlar veriyor.

Son Chromium Edge tarayıcı ile birlikte Microsoft işleri toparlamaya başladı. Son olarak Sling TV desteği eklenen tarayıcı, kullanıcıların başka tarayıcı kullanmadan medya içeriklerini izleyebilmesini sağlıyor. Bir diğer önemli özelliği de tarayıcının varsayılan arama motorunu değiştirme şansı vermesi.

Yine de Google, güvenlik söz konusu olduğunda Microsoft’un birkaç adım önünde yer alıyor.