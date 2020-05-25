1,6 Milyon Kilometre Kullanım Ömrü Olan Bataryalar Geliyor

Cadillac, Chevrolet, Hummer gibi markaların arkasındaki isim olan General Motors, elektrikli araçlarında kullanmak üzere 1,6 milyon kilometre ömrü olan bataryalar geliştiriyor.

Elektrikli otomobil denildiğinde aklımıza ilk olarak Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla gelebilir. Şirket, ezber bozan tasarımlara sahip elektrikli otomobilleriyle tüm dünyada fazlasıyla konuşuluyor. Tesla, elektrikli otomotiv sektörünün öncülerinden olsa da bu şirket dışında başka şirketlerden de önemli atılımlar görmeye başladık. ABD’li otomotiv üreticisi General Motors (GM), otomobil üretiminde yeni bir yapı taşı yaratacak batarya teknolojisi geliştiriyor.

GM, yaptığı son açıklamayla 1,6 milyon kilometre ömre sahip bir batarya geliştirdiğini duyurdu. “Ömürlük” olarak da nitelendirebileceğimiz bu bataryalar, diğer otomobil üreticilerine kıyasla çok daha uzun süreli kullanım ömrü vadediyor. 1 yılda 15.000 km yol yapan bir kişinin 100 sene boyunca kullanabileceği bu bataryalar, elektrikli arabaları tercih etmek isteyen, ancak kafalarında bazı soru işaretleri olan pek çok müşteriyi cezbedecektir.

Şarj süresi de daha kısa olacak

GM’in geliştirdiği yeni batarya modeli, yapılan açıklamaya göre normal elektrikli otomobillere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde şarj olabilecek. Bu da elektrikli otomobil alırken kafalardaki en büyük soru işaretleri olan menzil sorunu ve şarj süresinin uzunluğu gibi konulara çözüm üretecek gibi duruyor. GM’in 1,6 milyon kilometre ömürlü bataryalarının, ilk olarak elektrikli Hummer modellerinde kullanılması bekleniyor.

Tesla da benzer bir patent başvurusunda bulundu

Elektrikli otomobil ve batarya üreticilerinin en ünlü markalarından olan Tesla da geçtiğimiz hafta 1,6 milyon kilometrelik kullanım ömrü olan bataryaların patent başvurusunda bulunmuştu. Elektrikli otomobillerin en pahalı parçasının bataryalar olduğu düşünülürse, bu tarz atılımların son derece önemli sonuçları olacağını öngörebiliriz.