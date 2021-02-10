Göbeklitepe'deki Gizemli Monolitin Sırrı Çözüldü

Geçtiğimiz günlerde Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve dünya basınında da geniş yer bulan gizemli monolitin sırrı çözüldü. Monolitin Türkiye Uzay Programı için gerçekleştirilen bir PR çalışmasının ürünü olduğu anlaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe'de ortaya çıkan gizemli bir monolit, büyük bir merak konusu olmuştu. Bugün sabah saatlerinde aynı gizemlilikle ortadan kaybolan bu 3 metre uzunluğundaki metal bloğun oraya neden konulduğu sonunda anlaşıldı. Daha önce paylaştığımız haberde monolitin üzerinde Göktürk alfabesiyle "Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak" ifadesinin yer aldığını açıklamıştık. Bu ifade, dün gerçekleşen Türkiye Uzay Programı etkinliğine kadar gizemini koruyordu.

Dün düzenlenen ve Türkiye'nin uzay alanında gerçekleştireceği atılımların açıklandığı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programı'nı dünyaya açıklıyorum ve diyorum ki gökyüzüne bak Ay'ı gör" ifadelerini kullandı. ABD ve Avrupa medyası başta olmak üzere tüm dünyanın ilgisini çeken ve haberlerde kendine geniş bir yer bulan 3 metrelik metal monolit, bu sabah saatlerinde ortadan kaybolmuştu.

Monolit, Türkiye Uzay Programı için PR çalışması

Bugün Türkiye Uzay Programı'nın tanıtımı için gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, Ay'ı gör" dedi. Erdoğan bu açıklamaları yaparken arkasındaki ekranda Göbeklitepe'de ortaya çıkan gizemli monolitin görüntüleri ve "#GökyüzüneBakAyıGör" etiketi yer aldı. Başarılı sayılabilecek bu PR çalışmasının ardından etiketle 174 binden fazla Tweet atıldı.

Türkiye, 2023'te Ay'a ilk gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelecek 10 yıl uzay alanındaki hedeflerinden bahsetti. Özellikle 2023'te Ay'a kendi geliştirdiğimiz bir roketle ulaşıp sert iniş yapacak olmamız büyük beklenti yarattı.