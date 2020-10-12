Kara Delik Tarafından Parçalanan Bir Yıldız Görüntülendi

Bilim insanları, bir yıldızın spagettileşme olarak adlandırılan kara delik tarafından parçalanma sürecini yakalamayı başardı. Ayrıca bu süreç erken dönemde yakalandığı için oldukça detaylı gözlemler yapılmasını da sağladı.

Bilim dünyasında yaşanan gelişmeler, özellikle uzayda gözlemlenenler, bazen bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gelebiliyor. Gökbilimciler, işte bu gözlemlerden bir tanesinin daha altına imzasını attı. Araştırmacılar, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir detay seviyesiyle bir yıldızın kara delik tarafından parçalandığı ve yok edildiği süreci yakalamayı başardıklarını dile getirdi.

Bilim insanlarının bu güçlü fenomeni yakalamasını sağlayan şey ise bilinen süper kütleli bir kara deliğin yakınlarında yeni, güçlü bir ışık patlamasının dünyadaki teleskoplar tarafından tespit edilmesi oldu. Daha sonrasında aylarca yapılan gözlemlerde, bunun çok uzaktaki bir güneşin yok oluşu olduğu anlaşıldı.

Kara delik tarafından parçalanan yıldız

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Gökbilimci Edo Berger, yıldızın yarısının, Güneş'in kütlesinin bir milyon katı olan bir kara deliğe doğru parçalandığını diğer yarısının ise dışa doğru atıldığını söyledi. Gökbilimciler, bu olaya 'gelgitsel parçalanma' (tidal disruption) adını veriyor. Bu olay, bir yıldızın bir kara deliğe çok fazla yaklaşması ve 'spagettileşme' süreciyle parçalanması olarak tanımlanıyor.

215 milyon ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen bu olay, oldukça erken bir süreçte yakalanabildi. Bu kadar erken yakalanmasaydı bilim insanlarını bekleyen şey bölgeyi sarmış bulutlar olacaktı. Northwestern Üniversitesi'nden Kate Alexander, kara deliğin materyalleri dışarıya akıtmaya başlaması halinde görebilecekleri şeyin toz ve çöpten ibaret olabileceğini söylüyor.

Edo Berger, bu olayın oldukça yakın ve net olduğunu ki bu sayede de bilim insanlarına bu tür güçlü kuvvetleri anlamada yardımcı olacağını söylüyor. Berger, "Şu ana kadar bu salınımların doğası oldukça tartışmalıydı. Ancak iki rejimin tek bir süreçle birbirine bağlı olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.