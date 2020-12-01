Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın en iyi mobil oyunlarını ve uygulamalarını Play Store üzerinden açıkladı. Listede hem popüler oyun stüdyolarının hem de bağımsız geliştiricilerin oyunları bulunuyor.

Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası olan Google Play Store, 2020’nin en iyi mobile oyunlarını ve uygulamalarını açıkladı. Altı farklı kategoride listelenen yılın en iyi oyunları arasında milyonları peşinden sürükleyen oyunların yanı sıra beklenmedik çıkışlar yakalayan bağımsız oyunlar da yer alıyor. Yılın en iyi uygulamaları ise tek listede sıralandı.

Bilmeyenler için; Google, resmi uygulama mağazası Play Store üzerinden her yılın son ayında yılın en iyi oyun ve uygulamalarını açıklıyor. An itibarıyla Google Play’in Türkiye versiyonunda en iyi uygulamaların kategori bazlı açıklanmadığı görülüyor olsa da yılın en iyi oyunları kategori kategori açıklanmış durumda. Ayrıca buraya tıklayarak 2019'un en iyi oyun ve uygulamalarını inceleyebilirsiniz.

Google Play’e göre 2020’nin en iyi mobil oyunları

“Listelerin zirvesini zorlayan sansasyonel oyunlardan en beğenilenler arasına giren zekice hazırlanmış bağımsızlara uzanan bu oyunlar, bizi dikkat kesilmemiz gereken yolculuklara, gerçeküstü maceralara ve beynimizin sınırlarını zorlayan mücadelelere davet ediyor. İşte karşınızda! Play’de 2020'nin En İyi Oyunları.”

En iyi oyun

“En İyi Oyun unvanını taşıyan her oyun, beklentileri aşmalı ve etkileyici, erişilebilir, kendi türünü tanımlayabilen bir deneyim sunmalıdır. Neyse ki bu yılın kazananı tüm bunları eksiksiz yerine getiriyor.”

Halk Oylaması Ödülü

En Rekabetçi Oyunlar

“2020'de bizi hem arkadaşlarımız hem de düşmanlarımızla karşı karşıya getiren rekabetçi oyunlarda zorlukla kazanılmış zaferleri kutlayın veya rövanş için hazırlanın.”

En İyi Bağımsız Oyunlar

“Bizi mutlu eden oyunlarla dolu bu yıl, bağımsız oyunlar için mükemmel geçti. Seçilen bu oyunlar, 2020'nin favori oyunları olmak için tüm beklentilerin üzerine çıktı.”

En Eğlenceli Oyunlar

“Bu oyunlar hızlı başlangıç stilleri, tamamlaması keyif veren görevleri ve kolay anlaşılır tasarımları sayesinde 2020'de bize eğlence dolu saatler yaşattı. Yılın en beğendiğimiz, kavranması ve oynanması kolay oyunlarının keyfini çıkarın.”

En Yenilikçi Oyunlar

“Bu oyunlar, kimi zaman basit oyun türünün sınırlarını zorlayarak kimi zaman yaratıcı yeni oynama yöntemleri veya keşfedilecek dünyalar oluşturarak 2020'de farklı olma cesaretini gösterdiler.”

Google Play’e göre 2020’nin en iyi uygulamaları

"Bu yıl iletişimimizi sürdürmek, yeni hobiler edinmek ve dünyanın yoğun gündemi içinde nefes alacak bir an bulmak için uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduk. Yenilikçi, şık ve kural tanımaz uygulamalar. İşte karşınızda Play'de 2020'nin En İyi Uygulamaları."