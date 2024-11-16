Google, 2025 yılına yönelik bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, gelecek yılın en büyük siber güvenlik tehditlerine ilişkin tahminler paylaşıldı. Yapay zekâ, siber güvenliğe yeni bir soluk kazandıracak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2025 yılına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 2025'teki en büyük siber güvenlik tehditlerine ilişkin tahminler yer alıyordu.

Google'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda aslında şaşırtıcı olmayan tahminler görüyoruz. Zira şirkete göre devlet destekli hacker grupları ve fidye yazılımları, 2025'in en büyük siber güvenlik tehditleri olarak tarihe geçecek. Ayrıca Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore, saldırılar açısından yine önde gelen ülkeler olacaklar.

Yapay zekâ hem saldırı hem savunmada kullanılacak!

Google'ın yaptığı açıklamada en dikkat çeken husus, hiç şüphesiz yapay zekâ ile ilgili. Şirkete göre yapay zekâ, gelecek yıl hem en büyük siber güvenlik tehditlerinden biri olacak hem de savunma alanında kullanılacak. Google'a göre iyi ve kötü taraflar, gelecek yıl sıkı bir rekabet içerisine girecekler.

Google'a göre 2025 yılı, siber saldırıların arttığı bir yıl olarak kayıtlara geçecek. Şirkete göre büyük yapay zekâ modellerinin deepfake içerikler ve oltalama gibi saldırılar için daha fazla kullanılacak olması, siber güvenlik uzmanlarının fazla mesai yapmalarına yol açacak.