Google AI Ultra’ya daha önce bireysel YouTube Premium üyeliği dahildi. Yeni düzenlemeyle Premium, uygun aboneler için ek ücret ödemeden altı kişiye kadar paylaşılabiliyor.

Google, en kapsamlı yapay zekâ aboneliği olan AI Ultra’daki YouTube Premium üyeliğini bireysel plandan aile planına geçiriyor. Gemini’nin gelişmiş özelliklerini sunan abonelikte değişen kısım YouTube üyeliği. Daha önce Premium’u yalnızca abone kullanabiliyordu, şimdi aile grubundaki beş kişi daha kullanabiliyor.

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Google AI Ultra’nın Türkiye fiyatı aylık 4.749 TL. Aile planına geçiş için bu abonelik ücretinin üzerine bir ödeme gerekmiyor. Mevcut abonelerin de geçişi kendilerinin yapması gerekmiyor. Google, uygun hesapları otomatik olarak aile planına geçiriyor.

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Altı kişi, altı ayrı hesap

AI Ultra abonesi, YouTube Premium üyeliğini aile grubundaki beş kişiyle paylaşabiliyor. Herkes kendi hesabından YouTube ve YouTube Music’i reklamsız kullanabiliyor. Video ve müzik indirme, internet bağlantısı olmadan izleme veya dinleme ve arka planda oynatma da plana dahil.

Paylaşım için aile grubunu kimin yönettiği önemli

Premium’u paylaşabilmek için Google AI Ultra aboneliğinin aile grubu yöneticisine ait olması gerekiyor. Abonelik gruptaki başka bir kişinin üzerindeyse, o kişinin gruba üye olması Premium’u diğer hesaplarla paylaşmaya yetmiyor.