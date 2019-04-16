Google Geliştiriciler İçin Daha Faydalı Bir Sistem Getiriyor

Google, uygulama geliştiricilerine daha rahat bir çalışma alanı sunması için sisteminde değişikliklere gidiyor.

Android, temelde açık kaynaklı bir işletim sistemi olduğundan Google ve kullanıcılar açısından hem iyi hem de kötü olabilen sonuçlar doğurabilecek geliştiriciler için bir oyun alanı niteliğinde. Yıllar geçtikçe Google’ın güncelleme ve geri bildirim sisteminin sinir bozucu ve çok yavaş olduğunu söyleyen geliştiricilerin sayısı fazlasıyla arttı.

Google ise geri bildirimleri değerlendirerek bu durumu düzeltmek adına platformlarına ve politikalarına ‘kapsamlı bir bakış açısı’ getirdiklerini ve ‘geliştirici merkezli yaklaşım ve açıklığa dayanan felsefelerini' yürürlüğe koyduklarını söylüyor.

Google’ın bu yılın başlarında tanıttığı Android Q Beta, Android uygulamalarının her biri için çalışma izinlerinde bazı değişikliklere gitti ve özellikle ‘güvenlik ve gizlilik’ söz konusu olduğunda diğer geliştiricilerin istediği değişiklikleri yerine getirdi.

Şimdi ise iş geliştiricilere düşüyor zira uygulamalarının yeterince güvenli olduğundan emin olmak için biraz daha fazla çalışmaları gerekecek. Ancak bu değişiklikler nedeniyle geliştiricilerin olumsuz geri bildirimleri de artmış durumda.

Böylece Google, bu durumlardan bazılarını düzeltmek için biraz zaman harcadı ancak geliştiricilere yeterince hitap edebilmek için de iyileştirmeler yapmaya başladı. Açıklamalara göre Google, uygulama reddi e-postası politikalarını revize edecek ve uygulamaların neden reddedildiğine dair daha fazla detay verip düzeltmek için geliştiricilerin ne yapabileceği konusunda fikirler verecek.

Google, uygulamaların yayınlanmasını onaylamadan önce daha kapsamlı kontroller yapabilmeleri için ‘iz kaydı olmayan geliştiricilerden’ gelen uygulamalarını da inceleyeceklerini söyledi. Umarız ki bu değişiklikler, Android işletim sistemini geliştiriciler için daha rahat çalışılabilir bir platform hâline getirir.