Google, Android ekosistemi için "Özel Alan" isimli bir özellik geliştiriyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların bazı uygulamaları tamamen gizlemelerini sağlayacak. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz aylarda yayımladığı Android 14 ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Bu bağlamda; Android 14 QPR2 Beta 2 sürümünü yayımlayan şirket, üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği duyurmuş oldu. "Özel Alan" olarak isimlendirilen özellik, en azından bazı kullanıcıların işine yarayacak gibi görünüyor.

Akıllı telefonla tonla uygulama yüklüyoruz ve bunların bazılarını gizli tutmak isteyebiliriz. Aslında OnePlus ve Samsung gibi firmalar, uygulamaları gizlemeleye yarayan bazı özellikler sunuyor. İşte Android 14 için yayımlanan son beta sürüm, bu özelliğin artık Android ekosisteminin bir parçası hâline geleceğini gözler önüne seriyor. Özel Alan, dilediğiniz uygulamaları buraya yerleştirerek, kullanmadığınız zamanlarda gizli kalmasını sağlayacak.

Android 14'ün Özel Alan özelliği, gelişmiş gizlilik sunacak

Özel Alan özelliği, kullandığı uygulamaları gizlemek isteyen kullanıcılar için eşi görülmemiş bir gizlilik sunacak. Bir uygulama Özel Alan içine taşındığında, telefonun Ayarlar bölümünde bile gösterilmeyecek. Bu ayarlara ulaşmak isteyen kullanıcının, önce Özel Alan bölümünün kilidini açması gerekecek. Ayrıca Özel Alan'da bulunan uygulamalardan gelen bildirimler de gösterilmeyecek. Kullanıcı, telefonunun kilit ekranını açmak için kullandığı güvenlik yöntemini Özel Alan'da kullanabileceği gibi bu bölüme özel bir şifre de belirleyebilecek.

Android 14'ün son beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, henüz geliştirme aşamasında. Bu da özelliğin yakın bir gelecekte kullanıcılara ulaşmayacağını düşündürüyor. Hatta bazı sektör kaynaklarına göre Özel Alan, Android 15 ile kullanıcılara ulaşacak. Google bu konuda herhangi bir açıklama yapmadığından, şimdilik bununla ilgili bir tahminde bulunmak çok zor.