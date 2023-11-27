Samsung, 2020 ve öncesinde ürettiği akıllı telefonlarına Android 14 güncellemesi vermeyecek. Sektörün oyun kurucularından olan marka, ne yazık ki Google ve Apple gibi rakiplerinin çok gerisinde kaldı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın birkaç ay önce duyurduğu Android 14, şimdilerde dağıtım aşamasında. Android işletim sistemli telefon üreten şirketler, en yeni özelliklerle donattıkları arayüzlerini kullanıcılara ulaştırmaya başladılar. Tabii onlardan birisi de Samsung.

Samsung, 2021 yılında bir karar aldı ve tüm amiral gemisi telefonları ile seçili orta sınıf akıllı telefonları için 4 yıl Android güncelleme sözü verdi. Bu söz, kullanıcıları memnun eden bir gelişmeydi çünkü bu karar ile bir kullanıcı, telefonunu 4 yıl boyunca, en yeni Android özellikleriyle kullanabilecekti. Bir dipnot olarak, Google'ın 7 yıl Android güncellemesi yaptığını söyleyelim.

2020'de piyasaya sürülen telefonlar, güncelleme almayacak

Samsung'un aldığı karar, 2020 model akıllı telefonları kapsamadı. Hâl böyle olunca markanın oldukça popüler bazı modelleri, artık güncelleme almayacaklar. Yani 4 yıl Android güncelleme sözü, bu telefonlar için geçerli olmayacak. Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesini almayacak olan bazı popüler modeller ise şöyle sıralanabilir:

Galaxy S20 serisi

Galaxy S20 FE

Galaxy Note 20 serisi

Galaxy A51/A51 5G

Galaxy A71/A71 5G

Galaxy Z Flip

Açık konuşmak gerekirse 4 yıl Android güncelleme, günümüz koşulları için çok da kabul edilebilir değil. Neticede Samsung'un en büyük rakibi olan Apple, iOS güncellemelerini 6-7 yıla kadar sürdürüyor. Hâl böyle olunca bir iPhone, en güncel özelliklerle çok daha uzun süreli kullanılabiliyor...

Android 14 alacak Samsung telefonlar ve güncelleme takvimi için: