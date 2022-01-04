Amerika’da açılan toplu bir davayla, Apple ve Google’ın ABD yasalarına aykırı davrandığı iddia edildi. İddialara göre Google, piyasadaki gücünü kaybetmemek için Apple’a ciddi miktarlarda ödeme yapıyor.

Google ve Apple’a ABD yasalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle dava açıldı. Google’ın Apple’a kendi arama motorunu geliştirmemesi için para ödediği iddia edildi. Bu zamana kadar Google’ın, Apple ürünlerinde varsayılan arama motoru olarak Google kullanılması için yüklü miktarlarda ödeme yaptığı biliniyordu.

Şimdi ise Google’ın, Apple’a kendi arama motorunu geliştirmesini önlemek için ödeme yaptığı iddia edildi. İki dev şirkete, ilişkilerinde “antitröst yasalarını” ihlal ettikleri gerekçe gösterilerek toplu dava açıldı.

Google, Apple'a 50 milyar dolardan fazla ödeme yapmış:

Apple’ın kendi arama motorunu geliştirdiğine yönelik iddialar ilk olarak yaklaşık 6 yıl önce ortaya çıkmıştı. Apple tarafından yayınlanan bir iş ilanıyla gündeme gelen arama motoru geliştirme projesi hakkında zaman zaman bazı bilgiler ortaya çıkıyordu. Bugün, yıllar geçse de Apple’ın arama motorunun hala geliştirilmemesinin nedeni olabilecek bir iddia ortaya atıldı. Dev teknoloji şirketlerine açılan davada, Google’ın kendi arama motorunu geliştiren Apple’a ödeme yaparak 'Apple Search' adlı projenin hayata geçirilmesini engellediği öne sürüldü.

Apple ile Google arasında yıllardır Safari’nin varsayılan arama motoru olmasına dayanan bir anlaşma olduğu biliniyordu. Ancak şimdi Google Arama’nın Apple ürünlerinde varsayılan arama motoru olarak kalması için yasalara aykırı bir sözleşmenin varlığı iddia ediliyor. İddialara göre Google, Apple’ın arama motoru geliştirmesinin önüne geçmek için 2005’ten bu yana 50 milyar dolardan fazla ödeme yaptı.

Google’ın aramalarla elde ettiği karı Apple ile paylaştığı, bunun karşılığında da Apple’ın cihazlarında Google’a ayrıcalıklı davranacağı düşünülüyor. Davacılar, iki dev şirketin arasındaki tüm gizli anlaşmaları iptal etmesini ve adaletin iki şirketin iş birliklerinin önüne geçmesini talep ediyor. Ayrıca sektörde oluşan tekelleşmelerin önüne geçilmesi için bu şirketlerin bağımsızlaşmasını bekliyor.