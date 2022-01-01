2020 yılının haziran ayında Google'ın Chrome'un gizli tarama modundayken insanları izlediği iddia edilmiş ve şirkete dava açılmıştı. Şimdi de şirket CEO'su Sundar Pichai'den dava ile ilgili ifade vermesi istendi.

Dünyanın hızla dijitalleşmesi birçok güvenlik sorununu da gündeme getiriyor. ‘Kullanıcı gizliliği’ konusu da bu sorunların başında yer alarak teknoloji şirketlerinin başını ağrıtıyor. Birçok ülke yetkilileri de gizlilik yasalarını uymadıklarını belirtip bu şirketlere dava açıyor, ağır cezalar kesiyor. 2020 yılının haziran ayında da bu konuda Google’ın çatı şirketi Alphabet’e dava açılmıştı.

ABD’nin Kaliforniya federal mahkemesine açılan davada; Google tarafından geliştirilen web tarayıcısı Google Chrome’un ‘Gizli Modu’nun tahmin edilen kadar gizli olmadığı, kullanıcıların izlendiği iddia edilmişti. Gelen yeni haberlere göre şimdi de şirket CEO’su Sundar Pichai, Google’ın gerçekten insanları izleyip izlemediği ile ilgili ifade verecek.

Google’ın, tarayıcı gizli moddayken kullanıcı verilerini takip ettiği iddia ediliyor

Forbes’a göre, geçtiğimiz pazartesi günü Pichai’den ifade vermesi istendi. Yani Ağustos 2015’ten beri CEO’luk yapan Hindistan asıllı yönetici, Google’ın özel tarama modu (gizli mod ya da gizli pencere) kullanılırken insanları izleyip izlemediği konusundaki soruları yanıtlayacak. Davacılar Pichai’nin, ‘Chrome tarayıcısı ve gizlilik endişeleri ile ilgili benzersiz kişisel bilgiye’ sahip olduğunu belirtti ve bu yüzden ifade vermesinin istendiğini aktardı.

Biraz da davanın detaylarından bahsedelim. Davacılar, Google’ın tarayıcı gizli moddayken kullanıcıların verilerine erişim sağlamaya devam ettiğini; onların IP adreslerini, kullanıcı kimliklerini, coğrafi konum verilerini topladığını iddia ederken şirket yetkililerinin ‘gizli mod’un işlevlerini yanlış yansıttığını belirtiyor. Google ise iddiaları reddederek kullanıcıların özel tarama modu kullanırken uyarıldığını kaydediyor.

Google sözcüsü Jose Castaneda da Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda, dava için kanıt toplama aşamasında davacının taleplerini yerine getirerek işbirliği yaptıklarını ifade etti. Castaneda bunun yanı sıra Pichai’nin ifade vermek zorunda bırakılmasının ‘haksız ve gereksiz’ olduğunu aktardı. Google’ın hukuk ekibi de Pichai’nin ifade vermesinin doğru olmadığını, alt düzey yöneticilerin konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunu belirtti.