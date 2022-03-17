Android 13'ün Tanıtılacağı Tarih Belli Oldu!

Google, Android 13 başta olmak üzere birçok yeni ürününü ve teknolojisini tanıtacağı Google I/O 2022 etkinliğinin tarihini açıkladı. Peki etkinlikte neleri görmeyi bekliyoruz?

Yeni bir yılın ilk çeyreğini de ardımızda bırakmaya hazırlanırken yıl ortasından itibaren coşmaya başlayan teknoloji dünyasından da gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bugün de her yılın en merakla beklenen etkinliklerinden birisi olan Google I/O etkinliğinin tarihi duyuruldu.

Yılın en büyük geliştirici konferanslarından birisi olan Google I/O, Google tarafından yapılan açıklamaya göre 11 – 12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. ‘Tiramisu’ adlı Android 13 başta olmak üzere birçok yeniliğin karşımıza çıkacağı etkinlik, 2021 yılında da olduğu gibi tamamen çevrimiçi olacak. Peki etkinlikte Android 13’ün yanı sıra bizleri neler bekleyecek?

Google I/O etkinliğinde görmeyi beklediklerimiz:

Android 13:

Google Android işletim sisteminin yeni sürümü Android 13, geçtiğimiz günlerde yayımlanan geliştirici sürümüyle ilk kez dünyaya gösterilmişti. Fakat bu sürüm, Android 13’te göreceğimiz tüm özellikleri kapsamıyor. Sürümden elde edilen bilgilere göre Android 13, mevcut Material You temasını daha da özelleştirilebilir yapacak. Tasarımsal geliştirmelerin yanı sıra işletim sistemi, güvenlik ve gizlilik iyileştirmelerine de ev sahipliği yapacak.

Google’ın ilk akıllı saati Pixel Watch

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Google’ın ilk akıllı saati Pixel Watch’un mayıs ayında tanıtılacağını gösteriyordu. Google I/O etkinliğinin duyurulmasıyla birlikte bu tahminler, saatin etkinlikte tanıtılacağı yönüne doğru kaydı. Google, akıllı saatiyle birlikte yeni Wear OS işletim sistemini de gösterecektir.

Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 6a

Google, Google I/O etkinliğinde son olarak 2019 yılında ‘a’ serisi bir akıllı telefon tanıtmıştı. 2020’de virüs nedeniyle etkinlik gerçekleştirilmezken, o yılın a serisi telefonu mayısta değil, ağustosta gösterilmişti. Geçtiğimiz yılda da yeni Pixel 5a, Google I/O etkinliğinin gerçekleştirilmesine rağmen ağustos ayına saklanmıştı. Dolayısıyla bu yıl, bir ihtimal Google’ın a serisi için mayıs takvimine dönüşünü görebiliriz. Öte yandan şirket, yeni başlayan ağustos ayı geleneğini de koruyabilir.

Birçok Google uygulamasında ve hizmetinde geliştirmeler:

Google, söz konusu etkinlikte yalnızca Android ve yeni cihazlarıyla ilgili bilgiler paylaşmıyor. Şirket, Google I/O’da Haritalar, Fotoğraflar, Chrome, AR, Android TV, yapay zekâ ve kamera teknolojileri gibi pek çok konuda da yenilikleri paylaşıyor. Bu yılki etkinlikte de Google’ın hizmetlerinde ve uygulamalarında önümüzdeki dönemde neler sunacağını göreceğiz.